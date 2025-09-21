Yusuf Tekin: Gaziler Günü'nde Şehitleri Unutturmama Sözü ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eskişehir'deki Gaziler Günü Buluşması'nda şehit ve gazilerin unutulmaması için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile kuşaklar yetiştirileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:57
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'ten Gaziler Günü Mesajı — Eskişehir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Sosyal Politikalar Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen "Gaziler Günü Buluşması"nda konuştu. Bakan Tekin, bakanlık olarak misyonlarının gazi ve şehitleri unutturmamak olduğunu belirterek programı düzenleyen AK Parti İl Başkanlığına teşekkür etti.

Şehitlere ve gazilere saygı: Temel görevimiz

Tekin, konuşmasında şunları söyledi: "Bize düşen bize bu coğrafyayı vatan kılan, bu coğrafyanın bizim için vatan olması için canlarını feda eden şehitlerimizi hayırla yad etmek..."

Bakan, çocukların şehitleri unutmaması için gerekli eğitim programlarının içerisine bu bilinci koymanın önemini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerler eğitimi

Tekin, "Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aslında bunu yaptık. Değerlerine, atalarına bağlı, onların bizlere bıraktığı yadigara gözü gibi bakan bir kuşak yetiştirmek istiyoruz." sözleriyle modelin amaçlarını özetledi. Bakan, modelin odağında atalara saygı, milli değerlerin nesillere aktarılması ve hatıraların yaşatılması bulunduğunu ifade etti.

Şehit ve gazi çocuklarına yönelik düzenlemeler

Tekin, şehit ve gazi çocukları için özel okullarda kontenjan ayrıldığını, ancak bazı okulların bu kontenjanla giren çocuklardan farklı uygulamalarla ücret talep ettiğini belirtti. Bakan, yayınladıkları yeni yönetmelikle bu uygulamaların önüne geçildiğinin altını çizdi.

Terörle mücadele ve "Terörsüz Türkiye" hedefi

AK Parti iktidarı sürecinde güvenlik politikalarının ve temel hakların öncelikli ele alındığını belirten Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hukukun üstünlüğünü güvence altına alan bir hukuk devleti inşa etme çabasını vurguladı.

Tekin "Terörsüz Türkiye" sürecinin iki ana parametresini şu sözlerle aktardı: "Bir, uluslararası arenada demokrasinin, insan haklarının, barışın ve hukukun egemen olduğu bir ülke olduğumuzu göğsümüzü gere gere söyleyebileceğimiz bir ortam oluşturmak. İkincisi de uğrunda binlerce insanımızın hayatını feda ettiği bu coğrafyada barışı, terörsüz bir ortamı inşa etmek, şehitlerimizin ve gazilerimizin bu anlamdaki fedakarlıklarını anlamlı hale getirip nihayete erdirmek."

Bakan, bu süreçte tüm siyasi partilerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu, en çok da şehit yakınları ve gazilerin desteğinin önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anadolu'yu gezerek bu amaçları anlatmaları talimatını verdiğini aktardı.

Taahhüt, etkinlik ve katılımcılar

Tekin, şehit ve gazilerin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini ve Milli Eğitim Bakanı olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapmayı taahhüt ettiklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Bakan Tekin, sohbet ettiği bir gazi yakınının çocuğuna Beşiktaş forması hediye edilmesi talimatı verdi. Programa, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da katılarak konuşma yaptı; şehitler için dua edildi.

Programa ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ile gaziler ve yakınları katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Eskişehir Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gaziler Günü Buluşması"na katıldı.

