Yüz Felcinde Erken Müdahale Kalıcı Hasarı Önlüyor — Prof. Dr. Haluk Gümüş

Uzman uyardı: Yüz felcinde erken müdahale kalıcı hasarı önlüyor

Yüz felcinde erken tanı ve tedavinin hayati önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar, zamanında başlayan tedavinin kalıcı hasarı önemli ölçüde azalttığını belirtiyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Gümüş hastalığın nedenleri, belirtileri ve tedavi sürecine ilişkin uyarılarda bulundu.

Yüz felci nedir, nasıl ortaya çıkar?

Prof. Dr. Haluk Gümüş, yüz felcinin aslında 'fasiyal paralizi' denilen yüz sinirinin hasarı sonucu ortaya çıktığını belirterek, 'Yüzün bir tarafındaki bütün mimik kasları etkileniyor. Buna bağlı olarak hastanın gözünü kapatamama, ağızda sağlam tarafa doğru kayma, alın çizgilerini hareket ettirememe şeklinde yüzün bir tarafının etkilenmesi tablosu. İki şekilde ortaya çıkabilir. Yüze giden sinirin etkilenmesi sebebiyle ortaya çıkabilir ki bu en sık gördüğümüz tablodur. Bir kısmı da beyin bazı hastalıklar sonucu ortaya çıkabilir ki bu bizim için çok acil ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur.' ifadelerini kullandı.

Belirtiler ve korunma

Uzman, yüz felcinin ilk belirtilerini şu şekilde sıraladı: gözünü kapatamama, ağzın kayması, kulakta aşırı hassasiyet, dilde tat duyusunun etkilenmesi, bazı sesleri fazla algılama, kulak ağrısı, alın çizgilerinin hareket ettirilememesi. Prof. Dr. Gümüş, özellikle soğuk rüzgarlarda yüzün korunması ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine dikkat çekti.

Soğuk direkt mi etkiliyor?

Soğuğun doğrudan yüz felcine yol açtığını söylemenin doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Gümüş, 'Aslında toplumda soğukta kaldım yüz felci oldu gibi bir algı var. Ancak bunu direkt soğuğa bağlamak mümkün değil. Soğuk insanın bağışıklık sistemini bir miktar baskılamakta buna bağlı olarak da yüz bölgesinde enfeksiyon ortaya çıkmakta ki viral enfeksiyonlar yüz sinirini etkileyip bu şekilde de yüz felci ortaya çıkarıyor ya da soğuğa bağlı yüz sinirini besleyen damarların etkilenmesi sonucu yüz felci ortaya çıkabiliyor. Soğuğun direkt etkisi olduğunu söyleyemem ama soğuğun indirekt olarak yüz felci yaptığını söyleyebiliriz' dedi.

Tedavi zamanı ve süreç

Yüz felcinden şüphelenildiğinde vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gümüş, '72 saat içerisinde gelir ve tedaviye başlanırsa çok büyük oranda düzeliyor. Çok küçük bir kısmında yüz felci bulguları kalabilir. O yüzden hastalar bu bulguları hissettiği anda hemen hekime başvurmalı ve hemen tedaviye başlanmalı ki bu şekilde hastada bir hasar kalmasın.' uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Gümüş, tedavi yaklaşımında ilaç tedavisi ile birlikte fizyoterapi ve fizik tedavinin eş zamanlı başlanmasının önemine dikkat çekti ve ilaç seçimi sırasında hastanın yaşı ile birlikte şeker, tansiyon, karaciğer veya böbrek yetmezliği gibi eşlik eden rahatsızlıkların değerlendirilmesinin gerektiğini belirtti.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. HALUK GÜMÜŞ