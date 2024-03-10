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Yüzde 25 Zam Sınırı Devam Edecek mi? Cevdet Yılmaz Yanıtladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılıp uzatılmayacağı konusunda bir açıklama yaptı. Yılmaz, konut kira zam sınırlamasında izlenecek yol hakkında önemli bilgiler sundu.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 11:42
Yüzde 25 Zam Sınırı Devam Edecek mi? Cevdet Yılmaz Yanıtladı

KONUT KİRALARINDA YÜZDE 25 ZAM SINIRI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının, enflasyonist dönemde kiracıları korumak, gözetmek için alınan bir karar olduğunda dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Asıl olan tabii enflasyonu düşürmek ve bu ihtiyacı ortadan kaldırmak. Dolayısıyla enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürdüğünüz zaman buna ihtiyaç kalmayacak zaten. Ama bu konudaki karar henüz alınmış değil. Bu yılın ortasına kadar geçerliliği var. Temmuza kadar süremiz var. Yaklaştığı zaman bir etki değerlendirme yapılacaktır. Artılarına, eksilerine bakılacaktır. Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata, hepsine bakılarak bir karar verilecektir.

Yatırım Ortamını Geliştirme Konusundaki Kararlılık Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltmesini olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Yılmaz, Orta Vadeli Programı kararlılıkla hayata geçireceklerini ve yatırım ortamını iyileştirmeye devam edeceklerini belirterek, benzer not artırımlarının diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından da geleceğini ifade etti.

Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Devam Ediyor

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, hazırladıkları güçlü bir programla para, maliye politikaları ve yapısal reformları hayata geçirdiklerini söyledi. Enflasyonda belirgin bir düşüşün haziran-temmuz aylarında görüleceğini ifade eden Yılmaz, 2026 yılına kadar tek haneli enflasyona ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sosyal Konut Üretimi ve Kentsel Dönüşüm Önemli Konular

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, konut arzını artırmanın sosyal refah açısından önemine vurgu yaparak, özellikle afet riskini dikkate alarak büyük bir kentsel dönüşüm programını ilan ettiklerini belirtti. Sosyal konut, ilk konut sahipliği gibi konuların yanı sıra enerji açısından daha efektif bir konut yapılanmasına yönelik politikalarının olacağını söyledi.

Konut Kiralarında Yüzde 25 Zam Sınırı ve Değerlendirme Süreci

Yılmaz, konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırının enflasyonist dönemde kiracıları korumak amacıyla alındığını ifade ederek, bu kararın henüz süresinin dolmadığını ve Temmuz'a kadar geçerli olduğunu belirtti. Yapılacak bir etki değerlendirmesi sonrasında kararın gözden geçirileceğini ve enflasyonun gidişine, kiralardaki duruma bakılarak bir karar verileceğini ifade etti.

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