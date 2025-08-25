DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,13%
ALTIN
4.443,84 -0,28%
BITCOIN
4.612.974,02 0,11%

Zafer Sırakaya Erbil'de Neçirvan Barzani ile Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile ikili ilişkiler ve bölgesel işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:30
Zafer Sırakaya Erbil'de Neçirvan Barzani ile Görüştü

Zafer Sırakaya Erbil'de Neçirvan Barzani ile Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin odak noktaları

Açıklamada, iki tarafın çıkarlarına ve bölgedeki istikrar ile huzura hizmet eden işbirliklerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Neçirvan Barzani, Türkiye'yi uzun vadeli karşılıklı çıkarları içeren önemli bir komşu olarak gördüklerini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye, Türkiye-IKBY ilişkilerinin güçlenmesindeki rolleri için teşekkür etti.

Zafer Sırakaya ise Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkilerini tüm alanlarda güçlendirmek istediğini belirterek Barzani'nin Türkiye ile dostça ilişkileri ve bölgedeki olumlu rolünü övgüyle karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 12 Yaşındaki Suriyeli Çocuk 3 Gündür Kayıp
2
İYİ Parti Kurultay Süreci 27 Ağustos'ta Başlıyor
3
Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak
4
Boric, G20 Zirvesi'nde Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti
5
Mezopotamya MÜPAK Yönetim Kurulu Erzurum'da Buluştu
6
Somali'de Seçim Uzlaşısı: 4,5 Sistemiyle Parlamenter Seçim
7
Erzurum'da Kamyonet Çarpması: 25 Yaşındaki Kutluhan Akdağ Hayatını Kaybetti

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan