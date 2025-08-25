Zafer Sırakaya Erbil'de Neçirvan Barzani ile Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmenin odak noktaları

Açıklamada, iki tarafın çıkarlarına ve bölgedeki istikrar ile huzura hizmet eden işbirliklerinin öneminin vurgulandığı belirtildi.

Neçirvan Barzani, Türkiye'yi uzun vadeli karşılıklı çıkarları içeren önemli bir komşu olarak gördüklerini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye, Türkiye-IKBY ilişkilerinin güçlenmesindeki rolleri için teşekkür etti.

Zafer Sırakaya ise Türkiye'nin Irak ve IKBY ile ilişkilerini tüm alanlarda güçlendirmek istediğini belirterek Barzani'nin Türkiye ile dostça ilişkileri ve bölgedeki olumlu rolünü övgüyle karşıladı.