Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya Midyat'ta temaslarda bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Mardin'in Midyat ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Sırakaya, ziyaretleri kapsamında AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz, İsveç Süryani Cemaati Heyeti Komite Başkanı ve İsveç Milletvekili Yusuf Aydın ile birlikte Midyat Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Veysi Şahin ve yurtdışında yaşayan Süryani vatandaşlarla görüştü.

Sırakaya: "Midyat'a, Mardin'e hizmet Türkiye'ye hizmettir"

Sırakaya, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve verilen görev doğrultusunda millete hizmet etme gayretinde olduklarını söyledi. Başkan Şahin'in çalışmaları hakkında ise şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda bundan sonra da Midyat'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Midyat'a, Mardin'e hizmet Türkiye'ye hizmettir, Türkiye'ye hizmet de insanlığa hizmettir."

Süryani topluluğunun talepleri ve köklerle bağ

Sırakaya, yurtdışındaki Süryani vatandaşların kökleriyle bağlarını güçlendirme isteğine dikkat çekerek, belediyenin bu talepleri hızlıca somutlaştırdığını belirtti. Sırakaya'nın sözleri şöyle:

"Burada bulunan Süryani kardeşlerimizin çocuklarının İspanya yerine buraya, Mardin'e gelebilmesi, kökleri ile olan bağlarını devam ettirebilmesi hususunda Süryani cemaatimizin bizden bazı talepleri olmuştu. Belediye Başkanımız bunu hemen ete kemiğe büründürmüş. İnşallah bu konuyla ilgili çalışmaları hakkında bilgilendirme yapacak. İnşallah yavrularımızın, gelecek nesillerimizin bu topraklarla, kökleri ile olan bağını devam ettirmesi kıymetli olacaktır. Hizmet insan için vardır. İnsanın olduğu yerde hizmeti devam ettirebilmek esastır."

Yeni Midyat Projesi tanıtımı ve konut planları

Belediye Başkanı Veysi Şahin de Midyat'ta yaşayan tüm halklar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırakaya'ya teşekkür etti. Sırakaya ve Şahin, daha sonra Midyat Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen "Yeni Midyat Projesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda, yurtdışında yaşayan Süryaniler için belediye öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı tarafından geleneksel mimariye uygun olarak planlanan konut ve ticari yapılar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlık ziyareti

Programın ardından Zafer Sırakaya, beraberindekilerle birlikte Midyat Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Mehmet Kaya ile görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağ 3), Mardin'deki ziyaretleri kapsamında Midyat Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Veysi Şahin (sol 2) hazır bulundu.