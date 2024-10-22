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Zamanı Aşan Miras: İpek Yolu Sergisi Bakü'de Açıldı

Bakü'de düzenlenen sergi, İpek Yolu'nun kültürel mirasını ve Türk dünyasının zenginliklerini sanatseverlerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:55
Zamanı Aşan Miras: İpek Yolu Sergisi Bakü'de Açıldı

Bakü'de "Zamanı Aşan Miras: İpek Yolu" Sergisi Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, "Zamanı Aşan Miras: İpek Yolu" adlı sergi ve panelle sanatı ve kültürel tarihi yeniden canlandırdı. Etkinlik, İnsan ve Medeniyet Hareketi Bahariye Sanat Atölyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Destekleyen Kuruluşlar

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Hazar Üniversitesi gibi önemli kurumların destekleriyle düzenlendi. Sanatseverler, İpek Yolu güzergahından gelen 41 sanatçının eserlerini inceleme fırsatı buldu.

Açılış Konuşmaları

Etkinliğin açılışına Cahit Bağcı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, katıldı. Bağcı, Türk dünyasının bir etnik kimlikten öte, medeniyetler mozaiği olduğunu vurguladı. "Bu sergi, Türk dünyasının kültürel mirasını yaşatma sorumluluğunun bir göstergesidir," dedi.

Panel ve Atölye Çalışmaları

Etkinlik, çeşitli akademik sunumlarla devam etti. Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu moderatörlüğünde, birçok akademisyen İpek Yolu'nun tarihine dair önemli bilgiler paylaştı. Ayrıca, ünlü sanatçılar Ferhat Kurlu, Meryem Güney, Hikmet Barutçugil ile Gülçin Anmaç atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Ziyaret Bilgileri

Türkistan coğrafyasının kültürel zenginliklerini sergileyen bu etkinlik 26 Ekim'e kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Bu sergi, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Türk dünyası ile ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İnsan ve Medeniyet Hareketi Bahariye Sanat Atölyeleri tarafından...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İnsan ve Medeniyet Hareketi Bahariye Sanat Atölyeleri tarafından "Zamanı Aşan Miras: İpek Yolu" sergi ve paneli düzenlendi. Müze Merkezi Sanat Galerisi'nde yapılan etkinliğin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı (sol 7), TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, bazı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İnsan ve Medeniyet Hareketi Bahariye Sanat Atölyeleri tarafından...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İnsan ve Medeniyet Hareketi Bahariye Sanat Atölyeleri tarafından "Zamanı Aşan Miras: İpek Yolu" sergi ve paneli düzenlendi. Müze Merkezi Sanat Galerisi'nde yapılan etkinliğin açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı (sol 7), TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Hazar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hamlet İsahanlı, bazı ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler ve sanatçılar katıldı.

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