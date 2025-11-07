Zekeriya Arslantürk: Düzce Bilim Merkezi Gençlere Büyük Fırsat

DÜZCE(İHA)

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Sarioğlan ile birlikte Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilim Merkezini ziyaret etti. Merkezde yürütülen bilimsel ve teknolojik çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Arslantürk, merkezde yapılan faaliyetleri yerinde inceleyerek, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamaları ve merkezin gelecekteki projelerini değerlendirdi.

Ziyarette, gençlerin bilimsel etkinliklerde aktif rol alabilmeleri ve merkezin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kurumlar arası iş birliği olanakları da ele alındı.

Arslantürk, "Gençlerimizin bilime olan ilgisini artıracak her türlü çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz. Bilim merkezleri, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin gelişimi için büyük bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

DÜZCE BELEDİYE TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN BİLİM MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNAN GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRÜ ZEKERİYA ASLANTÜRK BİLİM MERKEZLERİNİN GENÇLERİN GELİŞİMİ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT SUNDUĞUNU SÖYLEDİ.