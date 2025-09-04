DOLAR
Zelenskiy: AB üyeliği 'olmazsa olmaz' güvenlik garantisi

Zelenskiy, AB üyeliğinin ekonomik, siyasi ve jeopolitik güvence olduğunu vurgulayarak 26 ülkenin askeri taahhüdünü "ilk somut adım" diye nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:36
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği üyeliğinin ülke için hem ekonomik hem de siyasi ve jeopolitik güvence sağladığını belirtti.

Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi ve Macron'la ortak açıklama

Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Zirvede katılımcı ülkelerle Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması ve Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri dahil birçok konu ele alındı.

26 ülkenin taahhüdü: "İlk somut adım"

Zelenskiy, toplantıda, "26 ülke Ukrayna'da karada, denizde veya havada bulunma taahhüdü verdi. Bu karar uzun süre sonra alınan ilk somut adım" dedi ve bu adımı önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Savunma sanayii ve yerli üretim

Ukrayna'nın kullandığı silahların yüzde 60'a yakınını kendi ürettiğini aktaran Zelenskiy, Avrupa ile silah imalatı alanında işbirliğinin savunma sanayisi açısından kritik olduğunu vurguladı. "Ordumuzun desteklenmesi önemli. Silah, eğitim ve silah imalatı sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Putin daveti ve barış beklentisi

Zelenskiy, "ABD'li ortaklarımız (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in beni Moskova'ya davet ettiğini söyledi." dedi. Rusya'nın toplantı önerisini olumlu karşılasa da Zelenskiy, "Putin'in bu savaşı bitirme yönünde bir isteği olmadığını" savundu.

ABD ve müttefiklerin pozisyonu

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerinin Rusya'dan akaryakıt alımından memnun olmadığını belirtti ve Slovakya ile Macaristan'ın da bu konuda ABD ile aynı görüşü paylaştığını söyledi.

Rusya'ya ekonomik baskılar gündemde

Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu'ndaki tüm ülkelerin barışın sağlanmasının öneminde hemfikir olduğunu ve aktif şekilde çalıştıklarını söyledi: "Putin'den barış konusunda herhangi bir teklif göremiyoruz." Ayrıca Rusya'ya karşı yeni özel tarifelerin değerlendirildiğini ve "Rusya'nın savaş makinesinden silah üretme kabiliyetini almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

