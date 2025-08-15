DOLAR
Zelenskiy: Alaska toplantısı Avrupa'da günü erken başlatacak

Zelenskiy, Trump-Putin Alaska görüşmesi öncesi Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini vurguladı; ABD'ye güvendiklerini ve güvenlik garantilerini şart koştu.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 20:29
Trump-Putin görüşmesi öncesi Zelenskiy'den barış ve güvenlik vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Alaska görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajda toplantı hakkında konuşarak Amerika'ya güvendiklerini ve Ukrayna'nın savaşı sonlandırmak için olabildiğince üretken çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Alaska ile saat farkımız 11'dir. Bu yüzden yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak. sözlerini kullanan Zelenskiy, gereken görüşmelere hazırlandıklarını söyledi.

Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, süreci şu ifadelerle özetledi: Rusya, kendi başlattığı ve yıllarca süren savaşı sona erdirmeli. Cinayetlerin sona ermesi şart. Liderler toplantısı şart.

Zelenskiy ayrıca kalıcı barışın sağlanmasının önemine dikkat çekerek, Ukrayna, Amerika ve Rus tarafının katılacağı formatın etkili çözümlerin mümkün olduğu format olduğunu ve güvenlik garantilerinin şart olduğunu vurguladı.

