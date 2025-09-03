DOLAR
41,16 -0,04%
EURO
48,08 -0,27%
ALTIN
4.727,38 -1,12%
BITCOIN
4.626.597,15 -0,9%

Zelenskiy: Batılı Ülkelere Rusya'ya Yaptırımları Artırma Çağrısı

Zelenskiy, Kopenhag'da Rusya ekonomisinin "kötü durumda" olduğunu belirterek Batılı ülkelere yaptırımları artırma çağrısı yaptı ve güvenlik garantileri ile daha fazla destek talep etti.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:12
Zelenskiy: Batılı Ülkelere Rusya'ya Yaptırımları Artırma Çağrısı

Zelenskiy: Batılı Ülkelere Rusya'ya Yaptırımları Artırma Çağrısı

Kopenhag görüşmesinde güvenlik garantileri ve destek talebi

Danimarka basınına göre, başkent Kopenhag'ın kuzeyindeki Marienborg'a resmi ziyaret düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada Rusya ekonomisinin "kötü durumda" olduğunu savunarak Batılı ülkelere yaptırımları artırma çağrısında bulundu.

Kalıcı barış için ülkesinin güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu yineleyen Zelenskiy, ABD'nin bu konuda "katkı sağlamaya istekli" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'a güvenip güvenmediğine ilişkin soruya doğrudan yanıt vermeyen Zelenskiy, "ABD'nin desteği için müteşekkir" olduğunu ifade etti. Ayrıca ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış görüşmeleri konusunda "baskı yapabileceğini" belirterek, bu konuyu Trump ile tekrar ele alacağını söyledi.

Zelenskiy, ABD ve Avrupa ülkelerinin daha çok maddi ve askeri desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Danimarka Başbakanı Frederiksen de Ukrayna için en önemlisinin güvenlik garantileri olduğunu belirterek, Danimarka'nın verdiği desteği ve yardımları anımsattı.

Frederiksen, "Gelecekte güvenlik garantilerinin belki de en önemli kısmı (Ukrayna'nın) güçlü bir orduya sahip olmasını sağlamaktır. Donanımlı ve eğitimli bir Ukrayna ordusu." dedi ve Ukrayna'nın sadece kendi geleceği için değil tüm Avrupa'nın geleceği için mücadele ettiğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin Arhavi'de 10 günlük bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
2
Erdoğan: 'Muhammedi Muhabbet Bağı Bizi Birleştiriyor'
3
Singapur'dan Meta'ya Dolandırıcılıkla Mücadele Direktifi: 1 Milyon Dolar Uyarısı
4
Erdoğan'dan umut vurgusu: Ümitsiz değiliz, olmayacağız
5
Erdoğan: Kalbimizin Yarısı Gazze, Filistin, Yemen, Sudan, Afganistan'da
6
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Filistin'de Seyirci Kalmayız'
7
Kastamonu-Karabük'te İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor