Zelenskiy: Batılı Ülkelere Rusya'ya Yaptırımları Artırma Çağrısı

Kopenhag görüşmesinde güvenlik garantileri ve destek talebi

Danimarka basınına göre, başkent Kopenhag'ın kuzeyindeki Marienborg'a resmi ziyaret düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başbakan Mette Frederiksen ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada Rusya ekonomisinin "kötü durumda" olduğunu savunarak Batılı ülkelere yaptırımları artırma çağrısında bulundu.

Kalıcı barış için ülkesinin güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu yineleyen Zelenskiy, ABD'nin bu konuda "katkı sağlamaya istekli" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'a güvenip güvenmediğine ilişkin soruya doğrudan yanıt vermeyen Zelenskiy, "ABD'nin desteği için müteşekkir" olduğunu ifade etti. Ayrıca ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e barış görüşmeleri konusunda "baskı yapabileceğini" belirterek, bu konuyu Trump ile tekrar ele alacağını söyledi.

Zelenskiy, ABD ve Avrupa ülkelerinin daha çok maddi ve askeri desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak ülkesinin toprak bütünlüğünden vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Danimarka Başbakanı Frederiksen de Ukrayna için en önemlisinin güvenlik garantileri olduğunu belirterek, Danimarka'nın verdiği desteği ve yardımları anımsattı.

Frederiksen, "Gelecekte güvenlik garantilerinin belki de en önemli kısmı (Ukrayna'nın) güçlü bir orduya sahip olmasını sağlamaktır. Donanımlı ve eğitimli bir Ukrayna ordusu." dedi ve Ukrayna'nın sadece kendi geleceği için değil tüm Avrupa'nın geleceği için mücadele ettiğini kaydetti.