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Zelenskiy, Diplomasi İçin Putin ile Görüşmeye Hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:34
Zelenskiy, Diplomasi İçin Putin ile Görüşmeye Hazır

Zelenskiy, Diplomasi İçin Putin ile Görüşmeye Hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla diplomasi yolunu tercih ettiklerini ve gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Diplomasi Üzerine Görüşmeler

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi. Devlet Başkanlığı Ofisi'nde gerçekleştirilen ikili görüşmenin, savaş nedeniyle etkilenen insanlara yardım sağlama konularını masaya yatırdığını belirtti. Ayrıca, yardımın genişletilmesi ve bankacılık sektöründe işbirliğinin artırılması gibi noktalar üzerinden detaylı bir değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Zelenskiy'den Putin ile Görüşme Mesajı

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, savaşı sona erdirmek için Putin ile görüşme olasılığına değinen Zelenskiy, "ABD, Başkan Donald Trump ve AB ülkeleri, Rusya olmadan diplomasinin mümkün olmadığına inanıyor. Bu nedenle dedim ki, eğer bu savaşın sonuçları konusunda anlaşabilirsek, ben Putin ile görüşmeye hazırım. Diplomasiye açığız, burada bir sorun yok. Ancak, Putin’in benimle savaşı bitirmek hakkında konuşmaktan korktuğu izlenimindeyim," dedi.

Trump ile İşbirliği

Zelenskiy, son günlerde Trump'ın savaşı bitirme yönünde bir planı olduğuna dair çıkan haberlere de atıfta bulunarak, "ABD-Ukrayna ekiplerinin birlikte çalışacağından eminim. Farklı bir plan olamaz," değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, savaşı sona erdirmek için kendi görüşlerini Trump ile paylaştığını hatırlatarak, "Ortak bir anlayış ve vizyon oluşturmak için çalışacağız. Diplomasiye hazırız," şeklinde konuştu.

EBRD'nin Destekleri Devam Edecek

EBRD Başkanı Renaud-Basso, geçtiğimiz yıl savaşın başından bu yana Ukrayna'ya sağladıkları toplam destek miktarının 6,2 milyar avro olduğunu belirterek, Ukrayna'nın enerji sektörüne yönelik projeler ve özel sektör destekleri için çalışmalarının süreceğini ifade etti.

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