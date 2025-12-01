Zelenskiy Paris'te Macron ile Görüştü — Elysee'de Barış Görüşmesi

Zelenskiy Paris'te Macron ile Görüştü

Elysee Sarayı'nda resmi karşılama ve görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa'ya geldi. Başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı.

Resmi karşılama töreninin ardından iki lider, Elysee içinde bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda barış çabaları, uluslararası istişareler ve devam eden diploması süreçleri ele alındı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada:

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i kabul ediyor. Cenevre görüşmelerinin, ABD planının ve Avrupalı ortaklarımızla yakın istişarenin devamı olarak barış için çalışmalar sürüyor

