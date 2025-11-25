Zelenskiy: Rusya'nın Ukrayna'ya Karşı Savaşı Henüz Sona Ermedi

Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sonrası açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 30’dan fazla ülkenin katıldığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada savaşın devam ettiğini vurguladı.

"Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı henüz sona ermedi. Rusya, her gün cephede halkımızı öldürüyor, şehirlerimize ve enerji altyapımıza saldırıyor. Bu nedenle, bu savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar sürerken, ortaklarımızın Ukrayna’ya her gün yeterli savunma ve güvenlik desteği vermeyi unutmamaları çok önemlidir" dedi.

Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu’nun tüm üyelerinin bunu anladığını ve Ukrayna ordusuna ve halkına yardım etmeye devam etmeye hazır olduklarını bilmekten minnet duyduğunu ifade etti.

"Hem savunma hem de diplomasi için desteği sürdürmemiz önemlidir. Bugün Koalisyonun üyeleriyle yaptığımız görüşme bunu teyit etmektedir" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

ZELENSKİY: "RUSYA'NIN UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞI HENÜZ SONA ERMEDİ"