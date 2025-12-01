Zernek Barajı Kazası: 3 Genç Hakkari'de Toprağa Verildi

Van-Hakkari yolundaki Zernek Barajı kazasında hayatını kaybeden üç genç, Hakkari ve Yüksekova’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:38
Tören ve defin işlemleri

Van-Hakkari karayolunda Zernek Barajı'na uçan araçta yaşamını yitiren üç genç, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Önceki gün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Cihat Durna (22), Rojhat Durgun (21) ve Furkan Özdemir (20) için farklı mezarlıklarda defin işlemleri gerçekleştirildi.

Cihat Durna akşam saatlerinde Yüksekova İpekyolu üzerindeki İnanlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Rojhat Durgun ise Hakkari Berçelan Mahallesi Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defin edildi.

Furkan Özdemir de Yüksekova Esentepe Mahallesi TOKİ Evleri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Yakınları ve sevenleri, gençleri dual arıyla uğurlarken, olay bölge genelinde derin üzüntüye sebep oldu.

ROJHAT DURGUN, HAKKARİ BERÇELAN MAHALLESİ AİLE MEZARLIĞINDA GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFİN EDİLDİ.

