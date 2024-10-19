Zeybekci: Türkiye'nin Merkez Bankası Rezervleri Tarihî Zirvede

Uşak'ta AK Parti Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Uşak Merkez İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını ve Türkiye'nin döviz ataklarıyla karşılaşmayacağını belirtti.

Ekonomik Veriler ve Geçmişten Günümüze Zorluklar

Kent merkezindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede konuşan Zeybekci, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana emeği geçenlere teşekkür ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı ekonomik zorluklara da değinen Zeybekci, 3 Kasım 2002'de iktidara gelinmesinin yeni bir dönem başlattığını ifade etti. “Milletimize Hizmetkar Olmayı Seçtik”

Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti: "AK Parti'yi bu millet kurdu. Tabelasını bu millet astı. Bu millete hizmetkar olmayı Allah'ın bir lütfu olarak gördük. Biz bu millete hizmet etmeye geldik, yönetmeye değil.»

Rezervlerin Artışı ve Gelecek Beklentileri

Zeybekci, Merkez Bankası rezervlerinin iyi bir duruma geldiğini belirterek, "Mayıstan önce net rezerv -70 milyar dolardı. Şu anda 42-43 milyar dolar civarında net rezerv var. Brüt rezerv 160 milyar dolara ulaşmış durumda." dedi. Bu durumun Türkiye'yi döviz ataklarından koruyacağını vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kongrede AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptılar. Ayrıca mevcut ilçe başkanı Altan Tufan, kongrede yeniden başkan seçildi.

Zeybekci, tüm teşkilat mensuplarının bir arada hareket etmesi gerektiğinin altını çizerken, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) de kongreye katıldı.

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) de kongreye katıldı.

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) de kongreye katıldı.

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) de kongreye katıldı.

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) de kongreye katıldı.

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) de kongreye katıldı.

AK Parti Uşak Merkez İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi kent merkezinde bir düğün salonunda gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci (sağ 4) de kongreye katıldı.