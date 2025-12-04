Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı: Aziz İhsan Aktaş İhaleleri

Zeydan Karalar’ın 'Çalışmadım' İddiası Belgelerle Yalanlandı

Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Aziz İhsan Aktaş’a rüşvet verdiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karaların, bir gazeteye gönderdiği mektupta yer alan 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmadım' açıklamasının belgelerle çürütüldüğü öne sürüldü.

Soruşturma ve tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında Zeydan Karalar rüşvet suçundan 8 Temmuz 2025’te tutuklandı. İddianamede Karalar hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dava, 27 Ocak 2026 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Karalar, mektubunda kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve Aziz İhsan Aktaş ile hiçbir firmasında çalışmadığını belirtti.

Seyhan dönemine ilişkin belgeler

İddialara göre, Karalar’ın 2014-2019 yılları arasındaki Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Aziz İhsan Aktaş’ın firmalarına verilen ihaleler belgelerle gün yüzüne çıktı. Buna göre 1 Mart-31 Mayıs 2015 tarihleri arasındaki 3 aylık 'Seyhan ilçe belediyesi sınırları içerisinde kent temizliği hizmet alım işi' ihalesi Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık Limited Şirketi'ne 7 milyon 039 bin 373 TL bedelle verildiği iddia edildi. Aynı firma için 1 Haziran-31 Mayıs 2019 tarihine kadar 36 aylık süreyle yapılan ihale ise 87 milyon 664 bin 115 TL bedelle verildiği ileri sürüldü.

Büyükşehir dönemi ihaleleri

2019 seçimlerinin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Karalar’ın, iddialara göre Aziz İhsan Aktaş ile çalışmaya devam ettiği belirtildi. Buna göre Aktaş’a ait Bilginay Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Bilgisayar İlaçlama Organizasyon Taşımacılık İnşaat Danışmanlık Tekstil Ayakkabıcılık Turizm Ticaret Pazarlama Sanayi Limited Şirketi'ne 2020 yılında 86 günlük 'Park ve bahçe işleri bakım ve onarım hizmetleri çalışmalarının sağlanması kapsamında ihtiyaç duyulan araçların karşılanması için araç kiralanması hizmet alımı işi' ihalesinin 3 milyon 985 bin 112 TL bedelle verildiği iddia edildi.

Karalar’ın mektubundaki 'çalışmadım' savına karşılık sunulduğu belirtilen bu ihalelere ilişkin belgeler, iddiaların doğruluğunun tartışıldığı yeni bir boyut olarak kamuoyunda yer aldı.

