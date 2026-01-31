Zeytin Yaprakları Kaba Yeme Dönüşüyor: Karya Farma HBX Ar-Ge’nin ADÜ Teknokent Projesi

ADÜ Teknokent’teki Karya Farma HBX Ar-Ge, Aydın’daki 19 milyon zeytin ağacının budama atıklarını kaba yem olarak değerlendirecek kapsamlı bir Ar-Ge projesi başlattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:44
ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge, zeytin ağacı budaması sonrası atık olarak görülen yaprakların tarım ve hayvancılıkta değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir Ar-Ge çalışması başlattı.

Projenin amacı ve kapsamı

Proje, özellikle zeytin üretimiyle öne çıkan Aydın ilinde yıllık olarak ortaya çıkan tonlarca budama atığını değerlendirmeyi hedefliyor. Kurucu Hakan Başlık projenin hem ekonomik hem de ekolojik fayda sağlamayı amaçladığını vurguladı. Başlık, "Sadece Aydın’da yaklaşık 19 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Bu ağaçların budanması sonucu ortaya çıkan yapraklar, bugüne kadar çoğunlukla atık olarak görülerek yakıldı. Oysa bu yapraklar, hayvancılıkta kaba yem maliyetini düşürebilecek ve tarımsal döngüye kazandırılabilecek stratejik bir biyolojik kaynaktır" dedi.

Bilimsel dayanak ve içerik

Başlık, zeytin ağacı yapraklarının biyokimyasal içeriğine ilişkin mevcut verilerin dikkat çekici olduğunu belirtti. Zeytin yaprağının oleuropein, flavonoidler ve fenolik bileşikler bakımından zengin olduğunu; ayrıca hücrelere zarar veren reaktif bileşenlerin etkisini baskılayabildiğini ifade etti. Yaprakların selüloz, fosfor, kükürt, klor, magnezyum ile C ve E vitaminleri açısından da önemli içerik taşıdığı vurgulandı.

Akademik yapı ve beklentiler

Çalışmaların, kurulum aşamasındaki İncir ve Zeytin Bilimsel Araştırmalar Akademisi bünyesinde daha kapsamlı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Akademide incir ve zeytin; tarımsal ürün olmanın ötesinde biyolojik, kimyasal, ekolojik ve klinik etkileriyle çok yönlü stratejik varlıklar olarak ele alınacak.

Yaklaşık çeyrek asra yaklaşan Ar-Ge tecrübesine ve 18 adet spesifik patente sahip olduklarını belirten Başlık, akademi bünyesindeki çalışmalarda zeytin ve incir ağaçlarının yaprakları, dalları, çekirdekleri, meyveleri ve yağlarının ayrı ayrı inceleneceğini söyledi.

Uygulama alanları ve beklenen etkiler

Başlık, bu bileşenlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri, bağışıklık sistemiyle ilişkileri, mikrobiyal yük üzerindeki etkileri ve çevresel sürdürülebilirliğe katkılarının bilimsel verilerle ortaya konacağını belirtti. Proje özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta kaba yemin zenginleştirilmesi, yem verimliliğinin artırılması ve doğal kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla, bugüne kadar atık olarak görülen zeytin yapraklarının değerlendirilmesini amaçlıyor.

