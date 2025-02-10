DOLAR
36 0%
EURO
37,19 0,09%
ALTIN
3.359,42 -1,59%
BITCOIN
3.524.163,18 -1,72%

Zeytinburnu'nda Ticari Araç Çarpması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Çocuğu Yaralı

Zeytinburnu'nda bir ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti, 7 yaşındaki kızı yaralandı. Sürücü yakalandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:09
Zeytinburnu'nda Ticari Araç Çarpması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Çocuğu Yaralı

Zeytinburnu'nda, hafif ticari aracın çarptığı bir kadın yaşamını yitirdi, kızı ise yaralandı. Olay, 8 Şubat'ta Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi.

E.Y. (24) yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan E.B. (44) isimli kadına ve onun 7 yaşındaki kızı N.B.'ye çarptı. Kaza sonrası E.Y. olay yerinden kaçtı.

İhbarın üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki, E.B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde bıraktığı plakadan yola çıkarak sürücüyü tespit etti ve gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de olayın seyrini gözler önüne seriyor. Görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsünün anne ve kızı çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris ve Fethiye'de Denizde Çekilme: 5 Metreye Varan Değişim
2
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı
3
MHP'li Özdemir'den Yangın Denetimi İçin Kanun Teklifi
4
Santorini'de Sismik Araştırmalar: Uzmanlar ve Ordu Mensupları İnceleme Yapıyor
5
Özbekistan'da 612 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
6
Van'da Hediyelik Ürünler Tanıtım Sergisi Açıldı
7
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan DiCarlo'ya Açıklama: Adil Anlaşmalar Şart

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!