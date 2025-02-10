Zeytinburnu'nda Ticari Araç Çarpması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti, Çocuğu Yaralı

Zeytinburnu'nda, hafif ticari aracın çarptığı bir kadın yaşamını yitirdi, kızı ise yaralandı. Olay, 8 Şubat'ta Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi.

E.Y. (24) yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan E.B. (44) isimli kadına ve onun 7 yaşındaki kızı N.B.'ye çarptı. Kaza sonrası E.Y. olay yerinden kaçtı.

İhbarın üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki, E.B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinde bıraktığı plakadan yola çıkarak sürücüyü tespit etti ve gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de olayın seyrini gözler önüne seriyor. Görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsünün anne ve kızı çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtığı görülüyor.