Zigana Dağı'na Sömestrde 80 Bin Ziyaretçi

Gümüşkayak Kayak Tesisi sezonun en yoğun günlerini yaşadı

Doğu Karadeniz’in önemli kış turizm merkezlerinden Zigana Dağındaki Gümüşkayak Kayak Tesisi, sömestr tatili boyunca yaklaşık 80 bin kişiyi ağırlayarak sezonun en yoğun günlerini geçirdi.

2 bin 100 metre rakımlı Zigana Dağı, sömestrle birlikte Gümüşhane ve Trabzon başta olmak üzere çevre iller ile Türkiye’nin farklı noktalarından gelen ailelerin akınına uğradı. Karnelerin alınmasının ardından çocuklarıyla gelen ziyaretçiler kayak ve kızak pistlerinde zaman geçirdi; bazıları kar motoru turlarında adrenalin yaşadı, bazıları ise eşsiz kar manzarasının tadını çıkardı.

Rüzgar ve soğuk havaya rağmen tesiste yoğunluk azalmadı. Ziyaretçiler yakılan ateşlerin etrafında ısınırken, müzik eşliğinde horon oynayıp eğlendi. Hem spor hem de doğa turizmini bir arada sunan Zigana, sömestr tatilinde bölgenin en çok tercih edilen destinasyonlarından biri oldu.

Tesis yetkilileri sömestr süresince yaklaşık 80 bin ziyaretçi ağırladıklarını, özellikle hafta sonlarının dolu geçtiğini bildirdi. Zigana Gümüşkayak Kayak Tesisi İşletmecisi Abdullah Eroğlu, "Sömestrinin sonuna geldik. Bu sene iyi bir kar yağışı oldu. Yerlisinden yabancısına, 7’den 70’e bütün kayak ve doğaseverleri Zigana’da misafir ettik. Mevsim güzeldi, kar yağışı oldu, arada güneşli günlerimiz de oldu. Ziyaretçilerimizin yüzde 60’ı yerli, yüzde 40’ı da yabancıydı. 80 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Bu sene ziyaretçiler genelde kayak yapmak ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek için geldikleri için kızak ve kar motoru turlarına katıldılar. Bazıları da eşsiz manzarayı izleyerek vakitlerini Zigana’da geçirdi. Biz Uzungöl ve Ayder’de festival olduğunda ziyaretçi sayımızın düşmesini bekliyorduk ama demek ki destinasyonlar birbirini destekliyor. Orada bu faaliyetler varken biz burada belki de sömestri döneminin en yoğun günlerini geçirdik. Yakın iller ağırlıklı ancak Türkiye’nin her tarafından insanları misafir ettik" dedi.

İlk kez kayak yapacağını söyleyen ziyaretçi Ahmet Karaca, "İlk defa kayacağım, şansımı deneyeceğim. Umarım kendimi sakatlamam. Zigana çok güzel, çocukluğumdan beri geliyorum zaten. Şimdi ilk defa kayak yapacağım. Yolların durumu iyiydi, çok rahat çıktık" diye konuştu.

Mehmet Polat ise, "Kayak yapmak için çocuklarımla buraya geldim. Boşluk bulduğumuz her hafta geliyoruz. Güzel bir yer, doğası güzel, kayak merkezi güzel. Ulaşım da çok rahat. Rahatça gelip hem kayak yapabiliyorsunuz hem de etinizi yiyip geri dönebiliyorsunuz. Çocuklarım burada çok eğleniyor, sürekli ‘Hadi Zigana Dağı’na gidelim’ diyorlar" dedi.

Ali Çınar Murathan, "Giresun Tirebolu’dan geliyorum. Buraya kaymaya geldim, çok güzeldi. Buraya ilk geldiğimde hava daha güzeldi. Bugün soğuktan dolayı yerler buz tutmuş, kızakla fazla yön veremediğim için eski hâlini daha çok sevdim" ifadelerini kullandı.

