Zigana Gümüşkayak'ta Hafta Sonu Yoğunluğu: Pistler Dolup Taştı

Zigana Gümüşkayak'ta Hafta Sonu Yoğunluğu

Doğu Karadeniz’in kış turizminin önemli merkezlerinden Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, hafta sonunda yoğun ziyaretçi akınına uğradı ve renkli görüntülere sahne oldu.

Zirve, pistler ve manzara

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'na çıkan ziyaretçiler, 2 bin 50 rakımlı zirvenin sunduğu kış manzarasının keyfini çıkardı. Pistlerde hazırlık ve bakım çalışmaları devam etmesine rağmen, sezon henüz açılmamış olmasına karşın yoğunluk dikkat çekti.

Park ve trafik yoğunluğu

Manzarayı görmek isteyen vatandaşlar nedeniyle merkezde ve çevresinde araç park edecek yer kalmadı; uzun araç kuyrukları oluştu ve bölgede zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Kayak merkezinde horonlar oynandı, kızakla kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik alanları ve etekler

Yoğunluk yalnızca merkezle sınırlı kalmadı; Zigana Dağı’nın etekleri ve yol kenarları da hafta sonunu değerlendirenlerle doldu.

İşletmeci ve ziyaretçi açıklamaları

Abdullah Eroğlu, "Geçtiğimiz günlerde yağan karın yoğunluğuyla beraber pistlerimizde 30 ila 50 santimetre arasında bir kar var. Bu nedenle 7’den 70 yerli ve yabancı birçok ziyaretçi hafta sonu buraya akın etti. Hafta sonu yoğun geçiyor, bu kadar rüzgara rağmen çok fazla ziyaretçimiz var belli ki insanlar karı özlemiş" ifadelerini kullandı.

Gülen Güler, "Zirve özellikle çok güzel yoğun bir kar yağışı tipi ve fırtına var. Çocukları hafta sonu eğlenmeleri için buraya getirdik soğuk ama çok güzel. Manzara çok güzel çam ağaçları çok güzel müzik eğlence her şey var" dedi.

Sezgin Güler de, "Çocuklarımıza hafta sonu eğlencesi olsun diye buraya geldik. Ortam gayet güzel herkesin tatmasını isterim bu duyguyu. Dağlar, bol oksijen muhteşem" diye konuştu.

