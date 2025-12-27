Uludağ'da Yoğun Kar: Pistler Doldu, Telesiyej Kuyrukları Uzadı

Türkiye’nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Uludağ, etkili kar yağışıyla hareketlendi. Sezonu açan tesislerde yeni yıl öncesi yoğunluk artarken pistler ve yürüyüş alanları ziyaretçilerle doldu taştı.

Oteller ve ziyaretçi yoğunluğu

Bölgede hizmet veren oteller yeni yıl hazırlıklarını tamamladı; doluluk oranı %75 seviyelerine yükseldi. Kar kalınlığı 15 santimetreyi geçmesiyle pistler kayak ve kızak için elverişli hale geldi, günübirlik ziyaretçiler pistlerde ve tesis çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Ulaşım, güvenlik ve altyapı çalışmaları

Kar yağışı nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. Kar küreme ve tuzlama araçları yolların açık kalması için aralıksız çalışırken, jandarma ekipleri de bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı.

Uludağ’a araçlarla zincirsiz çıkışa izin verilmezken, kış lastiği denetimi yapan ekipler kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi. Yola hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı, yol kenarındaki zincir satıcıları ise bu araçlara yardımcı olmaya çalıştı.

Ziyaretçiler ne dedi?

Zirveye İstanbul’dan geldiklerini belirten öğrenciler, çok güzel kar yağdığını ve mutlu olduklarını söyledi.

Aracında kış lastiği ve zincir olmayan vatandaş ise "Kar yağışı sebebiyle çıkamadık. Geri döndük şimdi lastiği takıp çıkacağız" dedi.

Pistlerdeki yoğunluk, telesiyejlerde uzun kuyruklara dönüştü; günübirlik gelenler kızak kiralayarak karın keyfini çıkardı.

ULUDAĞDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ. PİSTLER DOLDU TAŞTI