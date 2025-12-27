DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Uludağ'da Yoğun Kar: Pistler Doldu, Telesiyej Kuyrukları Uzadı

Uludağ'da yoğun kar sonrası pistler ve oteller doldu; kar kalınlığı 15 santimetre, otel doluluk oranı %75. Ekipler ve jandarma teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:13
Uludağ'da Yoğun Kar: Pistler Doldu, Telesiyej Kuyrukları Uzadı

Uludağ'da Yoğun Kar: Pistler Doldu, Telesiyej Kuyrukları Uzadı

Türkiye’nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Uludağ, etkili kar yağışıyla hareketlendi. Sezonu açan tesislerde yeni yıl öncesi yoğunluk artarken pistler ve yürüyüş alanları ziyaretçilerle doldu taştı.

Oteller ve ziyaretçi yoğunluğu

Bölgede hizmet veren oteller yeni yıl hazırlıklarını tamamladı; doluluk oranı %75 seviyelerine yükseldi. Kar kalınlığı 15 santimetreyi geçmesiyle pistler kayak ve kızak için elverişli hale geldi, günübirlik ziyaretçiler pistlerde ve tesis çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Ulaşım, güvenlik ve altyapı çalışmaları

Kar yağışı nedeniyle karayolları ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. Kar küreme ve tuzlama araçları yolların açık kalması için aralıksız çalışırken, jandarma ekipleri de bölgedeki denetimlerini sıklaştırdı.

Uludağ’a araçlarla zincirsiz çıkışa izin verilmezken, kış lastiği denetimi yapan ekipler kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi. Yola hazırlıksız çıkan sürücüler zor anlar yaşadı, yol kenarındaki zincir satıcıları ise bu araçlara yardımcı olmaya çalıştı.

Ziyaretçiler ne dedi?

Zirveye İstanbul’dan geldiklerini belirten öğrenciler, çok güzel kar yağdığını ve mutlu olduklarını söyledi.

Aracında kış lastiği ve zincir olmayan vatandaş ise "Kar yağışı sebebiyle çıkamadık. Geri döndük şimdi lastiği takıp çıkacağız" dedi.

Pistlerdeki yoğunluk, telesiyejlerde uzun kuyruklara dönüştü; günübirlik gelenler kızak kiralayarak karın keyfini çıkardı.

ULUDAĞDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ. PİSTLER DOLDU TAŞTI

ULUDAĞDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ. PİSTLER DOLDU TAŞTI

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİNDEN ULUDAĞ’DA, YILBAŞI TATİLİ ÖNCESİ YOĞUNLUK ARTARKEN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları
2
Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı’da Anıldı — Vefatının 89’uncu Yıldönümü
3
Uludağ'da Yoğun Kar: Pistler Doldu, Telesiyej Kuyrukları Uzadı
4
Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 89. Yıldönümünde Edirnekapı'da Anıldı
5
Türkiye'de HIV Vakaları Artışta: Uzmanlar Erken Tanıya Dikkat Çekti
6
Bağcılar'da Kış Hazırlıkları Tamam: 713 Personel, 176 Araçla Karla Mücadele
7
Vali Eldivan: "Hizmetlerde aksaklığa mahal verilmeyecek" - Bayburt İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti