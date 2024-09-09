Zimbabve, Gıda Güvenliğini Sağlamak İçin 1,6 Milyar Dolar İhtiyaç Duyuyor

Zimbabve'de Acil Gıda Güvenliği Çözümü

Zimbabve, El Nino hava olayından etkilenen kuraklık nedeniyle gıda güvenliğini sağlamak için 1,6 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Hükümetin hedefi, gelecek sezon tarımsal üretimi artırarak kıtlık tehlikesinin olumsuz etkilerini hafifletmek.

Tarım Üretiminde Hedef Büyütme

Hükümet, mısır gibi temel tarımsal üründe üretimin dört kat artırılacağını belirtti. Bu süreç için gerekli finansmanın %37'sinin devlet, kalan kısmının ise özel sektör ve çiftçiler tarafından karşılanması planlanıyor.

Geçen Yıl Düşüş Yaşandı

2024 yılında Zimbabve'de mısır üretimi, geçen yıla göre %70'lik bir düşüşle 600 bin ton seviyelerine gerilemişti. Yeni hedef, bu üretimi 2,5 milyon tonun üzerine çıkarmak.

Ülkede, bu kuraklık felaketi sebebiyle nisan ayında ulusal afet durumu ilan edilmişti.