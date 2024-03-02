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Zincirleme Trafik kazasında 5 Kişi yaralandı, Jandarma da kazaya karıştı

Turhal’da 3 otomobilin karıştığı kaza 5 yaralıya mal oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya jandarma da dahil oldu.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 09:56
Zincirleme Trafik kazasında 5 Kişi yaralandı, Jandarma da kazaya karıştı

Tokat’ta 5 Kişinin Yaralandığı Zincirleme Trafik Kazası!

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 otomobil birbirine girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Nasıl Oldu?

Kaza, Turhal ilçesinin Semih Balaban Caddesi’nde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş S.A. (52) idaresindeki otomobil, önünde seyreden H.E.A. (28) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Bu sırada karşı yönden gelen M.B. (21) kontrolündeki otomobil de kazaya karıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, sürücüler S.A., H.E.A. ve M.B. ile otomobillerde bulunan Ö.F.A. (16) ve H.B. (17) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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