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Zonguldak'ta Atatürk Heykeline Zarar Verildi

Zonguldak'taki 'Atatürk'e çiçek veren kız heykeli'ne zarar verildi. Kısa sürede onarılacak.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:15
Zonguldak'ta Atatürk Heykeline Zarar Verildi

Zonguldak'ta Heykel Vandalizmi

Zonguldak, tarihî bir olaya sahne oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çiçekle karşılayan Ayten Alper'in 5 yaşındaki halinin canlandırıldığı heykelin çiçek kısmı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

Tarihî Ziyaret ve Heykelin Önemi

Bölgede ilk kez 93 yıl önce Atatürk tarafından ziyaret edilen Liman Caddesi'nde bulunan bu heykel, 8 yıl önce halkın katılımıyla 1,20 metre yüksekliğinde bronz olarak açılmıştı. Heykelin zarar görmesi, çevredekilerin büyük tepkisini topladı. Ziyaretçiler, bu durumu onur kırıcı bulduklarını ifade etti.

Onarım Süreci Hızla Başlayacak

Zonguldak Belediyesi, heykelin kırılan bölümünün kısa süre içinde onarılacağını duyurdu. Daha önce de benzer vandalizme maruz kalan heykel, restorasyon çalışmalarıyla tekrar eski görünümüne kavuşmuştu.

Zonguldak'ı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çiçekle karşılayan Ayten Alper'in, 5...

Zonguldak'ı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çiçekle karşılayan Ayten Alper'in, 5 yaşındaki halinin yapıldığı heykelin çiçek bölümü kırıldı.

Zonguldak'ı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çiçekle karşılayan Ayten Alper'in, 5...

Zonguldak'ı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çiçekle karşılayan Ayten Alper'in, 5 yaşındaki halinin yapıldığı heykelin çiçek bölümü kırıldı.

Zonguldak'ı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çiçekle karşılayan Ayten Alper'in, 5...

Zonguldak'ı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çiçekle karşılayan Ayten Alper'in, 5 yaşındaki halinin yapıldığı heykelin çiçek bölümü kırıldı.

Zonguldak'ı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çiçekle karşılayan Ayten Alper'in, 5...

Zonguldak'ı ziyaret eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çiçekle karşılayan Ayten Alper'in, 5 yaşındaki halinin yapıldığı heykelin çiçek bölümü kırıldı.

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