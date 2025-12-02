Zonguldak'ta Dini Duyguları İstismar İddiası: 70 Yaşındaki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ta dini duyguları istismar iddiasıyla şüpheli adliyeye sevk edildi

Kozlu'da muska vaadiyle para aldığı öne sürüldü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, halkın dini inanç ve duygularını istismar ederek çok sayıda kişiyi dolandırduğu iddia edilen 70 yaşındaki R.E., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Vatandaşların şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında R.E.'nin muska hazırlama ve çeşitli manevi işlemler yapma vaadiyle para aldığı öne sürüldü. KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.E., Cumhuriyet Savcılığınca tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

