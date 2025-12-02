Zonguldak'ta Dini Duyguları İstismar İddiası: 70 Yaşındaki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dini duyguları istismar ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen 70 yaşındaki R.E., KOM ekiplerinin gözaltısı sonrası adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:09
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, halkın dini inanç ve duygularını istismar ederek çok sayıda kişiyi dolandırduğu iddia edilen 70 yaşındaki R.E., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Vatandaşların şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında R.E.'nin muska hazırlama ve çeşitli manevi işlemler yapma vaadiyle para aldığı öne sürüldü. KOM ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen R.E., Cumhuriyet Savcılığınca tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

