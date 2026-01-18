Zonguldak’ta İlk Kez V-NOTES ile 60 Yaşındaki Hastaya İzsiz Ameliyat

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi, tıp dünyasında son yılların dikkat çeken yöntemlerinden V-NOTES teknolojisini kente taşıdı. Karın bölgesinde hiç kesi ve iz bırakmadan gerçekleştirilen operasyonla 60 yaşındaki Melahat Sıbıç sağlığına kavuştu ve ameliyatın ertesi günü taburcu edildi.

Operasyon Detayları

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, tıp literatüründe yenilik olarak değerlendirilen V-NOTES (Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) yöntemini başarıyla uygulamaya başladı. Dünyada ve Türkiye’de son 5 yılda yaygınlaşan bu yöntem sayesinde, hastalar cerrahi operasyon sonrası kısa sürede ayağa kalkabiliyor.

Uzmanların Açıklaması

Prof. Dr. Müge Harma, yöntemin en büyük avantajını estetik ve konfor olarak öne çıkardı. Prof. Dr. Harma, "Bu ameliyat, uygun olan vakalarda vücudun doğal boşlukları kullanılarak yapılıyor. Dolayısıyla karın bölgesinde herhangi bir delik veya kesi izi kalmıyor. Teknolojik ve bilimsel açıdan oldukça yeni olan bu yöntemi, ZBEÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı bünyesindeki tüm öğretim üyelerimizle birlikte başarıyla uygulayabiliyoruz" dedi.

Harma, 60 yaşındaki Melahat Sıbıç’ın rahim ve yumurtalıklarının bu yöntemle alındığını belirterek, "Hastamızın ameliyatı yaklaşık 1 saat sürdü. Bilimsel yayınlar da bu yöntemin ameliyat sürelerini kısalttığını ve operasyon sonrası konforu artırdığını kanıtlıyor. Hastamız bugün birinci gününde olmasına rağmen kendini çok iyi hissediyor ve bugün taburcu ediyoruz. Bu yöntem, uygun vakalarda komplikasyon riskini azaltırken iyileşme sürecini de maksimum hıza ulaştırıyor. Teknolojik ve bilimsel konularda bizlere desteğini esirgemeyen Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanın Görüşü

Ameliyat edilen 60 yaşındaki Melahat Sıbıç, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Hocamıza tavsiye üzerine geldim. Allah’ın izniyle ameliyatım çok başarılı geçti. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hocamızın tavsiyesiyle bu yöntemi kabul ettim, iyi ki de etmişim."

V-NOTES Nedir?

V-NOTES, kadın hastalıkları cerrahisinde karından kesi yapılmadan, tamamen vajinal yoldan doğal boşluklar kullanılarak gerçekleştirilen modern bir kapalı ameliyat yöntemidir. Ameliyat sonrası ağrının minimal olması, hastanede kalış süresinin kısalması ve vücutta dikiş izi kalmaması yöntemin temel avantajları arasında yer alıyor.

