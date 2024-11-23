Zonguldak'ta Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı Düzenlendi

Zonguldak'ta Şiddetle Mücadele Çalıştayı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) düzenlenen "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı"nda önemli konuşmalar yapıldı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, şiddet olgusunun basit bir mesele olmadığını, aksine toplumsal bir hastalık olduğunu vurgulayarak, toplumun birlikte mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Şiddetle Mücadelede Eğitimin Rolü

Malkoç, konuşmasında şiddetle mücadelede eğitimin önemine dikkat çekti. Yakın tarihte yaşanan insanlık dramlarının çoğunlukla kadınlar ve çocukları etkilediğini belirtti.

Gazze örneğini vererek, savaşın getirdiği acıların dünyanın vicdanını yaraladığını dile getiren Malkoç, "Dünyanın en gelişmiş silahlarıyla 45 bin kişi katledildi, bunun çoğu savunmasız kadınlar ve çocuklardır." şeklinde konuştu.

Hukuki Düzenlemeler ve Toplumsal Sorumluluk

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde atılan adımlara da değinen Malkoç, yasal düzenlemelerin yanı sıra toplumsal duyarlılığın önemini vurguladı. Medyanın da şiddetle mücadelede rol alması gerektiğine dikkat çekti.

Önemli İfadeler ve Politikalara Vurgu

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise dünyada kadına yönelik şiddetin bir insan hakları meselesi olduğunu belirtti. Usta, "Kadına karşı şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal barışa karşı da işlenmiş büyük bir suçtur." ifadelerine yer verdi.

Usta, 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi hakkında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadelede Avrupa Birliği standartlarına uygun düzenlemeleri gerçekleştiren tek ülke olduğunu vurguladı.

Kadına Yönelik Şiddetin Çok Boyutlu Yapısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ise, salgın sonrası dünya genelinde bir şiddet anaforu oluştuğunu hatırlatarak, kadına karşı şiddetin ekonomik, psikolojik ve kültürel boyutlarına dikkat çekti. Oruç, akademinin ve medyanın bu konudaki rollerinin önemini ifade etti.

Çalıştay, BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in konuşmalarıyla ve oturumlarla devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) "Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenlendi.