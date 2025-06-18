Zonguldak'ta Şarampole Devrilen Otomobilde Üç Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 67 TH 519 plakalı otomobil, Bölüklü ile Karatepe yaylaları arasında şarampole devrildi. Kaza sonucu üç kişi yaralandı.

Sürücü Ş.D. yönetimindeki otomobilin devrilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Ş.D. ile yolcular N.D. ve T.D. yaralandı.

İlk müdahale ardından, yaralılar Karadeniz Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.