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Zonguldak'ta Şarampole Devrilen Otomobilde Üç Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 16:38
Zonguldak'ta Şarampole Devrilen Otomobilde Üç Yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 67 TH 519 plakalı otomobil, Bölüklü ile Karatepe yaylaları arasında şarampole devrildi. Kaza sonucu üç kişi yaralandı.

Sürücü Ş.D. yönetimindeki otomobilin devrilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Ş.D. ile yolcular N.D. ve T.D. yaralandı.

İlk müdahale ardından, yaralılar Karadeniz Ereğli ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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