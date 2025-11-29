Zonguldak’ta Sosyal Medya Fenomenlerine Yönelik Vergi Denetimi

Zonguldak Defterdarlığına bağlı denetim ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı etkinliklerde belge, ödeme ve işlem kayıtlarını inceledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 19:38
Zonguldak Defterdarlığına bağlı denetim ekipleri, sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı organizasyonlarda vergi denetimi gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde organizasyon düzenleyicileri ile etkinliklerde görev alan kişiler detaylı şekilde incelendi.

Tespit edilen hususlar

Ekipler, etkinliklerde belge düzeni, ödeme yöntemleri ve işlem kayıtları konusunda tespitlerde bulundu ve incelemelerini bu başlıklar üzerinde yoğunlaştırdı.

