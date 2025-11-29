Zonguldak’ta Sosyal Medya Fenomenlerine Yönelik Vergi Denetimi

Zonguldak Defterdarlığına bağlı denetim ekipleri, sosyal medya fenomenlerinin yer aldığı organizasyonlarda vergi denetimi gerçekleştirdi.

Denetimin kapsamı

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde organizasyon düzenleyicileri ile etkinliklerde görev alan kişiler detaylı şekilde incelendi.

Tespit edilen hususlar

Ekipler, etkinliklerde belge düzeni, ödeme yöntemleri ve işlem kayıtları konusunda tespitlerde bulundu ve incelemelerini bu başlıklar üzerinde yoğunlaştırdı.

