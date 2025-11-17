Zonguldak'ta Su Patlağı: Meşrutiyet/Meşruiyet Mahallesinde Tonlarca Su Boşa Aktı

Zonguldak Meşrutiyet/Meşruiyet Mahallesinde aylardır süren su patlağı nedeniyle tonlarca su boşa akıyor; mahalleli belediyeden çözüm bekliyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:08
Rüzgarlımeşe Meşe Sokak'taki patlak, tonlarca suyun boşa akmasına neden oldu

Zonguldak'ta Meşruiyet Mahallesinde aylardır boşa akan su, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Bölgeden gelen şikâyetlerde Meşrutiyet Mahallesi Rüzgarlımeşe Meşe Sokak üzerinde bir su patlağı oluştuğu belirtiliyor.

Oluşan patlak nedeniyle aylardır tonlarca su boşa akıyor. Mahalle halkı, sorunun hem su israfına hem de günlük yaşamda aksamalara yol açtığını ifade ediyor.

Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdiklerini ancak sorunun giderilmediğini belirtti. Mahalle sakinleri, patlağın bir an önce tamir edilerek su kaçaklarının önlenmesini talep ediyor.

Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bölge sakinleri, çözüm için belediye ve ilgili kurumların hızlı müdahalesini bekliyor.

