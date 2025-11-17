Zonguldak'ta Su Patlağı: Meşrutiyet/Meşruiyet Mahallesinde Tonlarca Su Boşa Aktı

Zonguldak'ta Meşrutiyet/Meşruiyet Mahallesi'nde Aylardır Süren Su Kaçağı Mahalleliyi İsyan Ettirdi

Rüzgarlımeşe Meşe Sokak'taki patlak, tonlarca suyun boşa akmasına neden oldu

Zonguldak'ta Meşruiyet Mahallesinde aylardır boşa akan su, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Bölgeden gelen şikâyetlerde Meşrutiyet Mahallesi Rüzgarlımeşe Meşe Sokak üzerinde bir su patlağı oluştuğu belirtiliyor.

Oluşan patlak nedeniyle aylardır tonlarca su boşa akıyor. Mahalle halkı, sorunun hem su israfına hem de günlük yaşamda aksamalara yol açtığını ifade ediyor.

Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdiklerini ancak sorunun giderilmediğini belirtti. Mahalle sakinleri, patlağın bir an önce tamir edilerek su kaçaklarının önlenmesini talep ediyor.

Konuyla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bölge sakinleri, çözüm için belediye ve ilgili kurumların hızlı müdahalesini bekliyor.

ZONGULDAK(İHA)-ZONGULDAK’TA MEŞRUİYET MAHALLESİNDE AYLARDIR BOŞA AKAN SU VATANDAŞIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU.