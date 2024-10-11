Zonguldaklı Çiftin Kestane Balı Londra'da Altın Medya Kazandı

Zonguldak'tan Dünya Çapında Bir Başarı

Dededen kalma arıcılık mesleğini sürdüren Türk çift, Londra'da düzenlenen "Global Honey Stars-Uluslararası Bal Yarışması"nda "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında Altın Bal Ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

Kestane Balının Kalitesi

32 yaşındaki Muhammet ve 33 yaşındaki Sevgi Akosman, Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla dikkat çekiyor. 2016 yılında Genç Çiftçi projesiyle destek alarak kovan sayısını arttıran çift, 8 yılda sayısını yaklaşık 800’e çıkardı.

Analizler ve Yüksek Prolin Değeri

Kestane balının kalitesini her yıl düzenli analizler yaptırarak kontrol eden çift, 2023 yılında kestane balının 1980,3 prolin değerine sahip olduğunu öğrendi. Bu değer, balın kalitesini göstermektedir ve dünyada en kaliteli ballar arasında yer almasını sağlıyor.

“Bu Balın Başarı Elde Edeceğini Biliyordum”

Muhammet Akosman, "Bu balı gönderirken derece alacağını biliyordum" diyerek, 2023 yılında ürettikleri balla yarışmaya katıldığını ve Altın Bal Ödülü alarak balını dünyaya tanıttığını belirtti.

Yer Üstü Elması: Kestane Balı

Ayrıca Akosman, Zonguldak'ın yer altı elmasının kömür, yer üstü elmasının ise kestane balı olduğunu ifade etti. "Kestane balımız, dünya çapında tanıtma konusunda oldukça değerli. Bizim için bir gurur kaynağıdır" dedi.

Kestane Balının Faydaları

Sevgi Akosman, kestane balının sağlık açısından faydalarını da dile getirerek, bu değerli ürünü daha geniş kitlelere tanıtmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.