DOLAR
34,29 -0,36%
EURO
37,48 0,1%
ALTIN
2.911,57 -0,86%
BITCOIN
2.097.412,86 -2,43%

Zonguldaklı Çiftin Kestane Balı Londra'da Altın Medya Kazandı

Zonguldak'tan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, kestane balıyla Londra'da Altın Bal Ödülü kazandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:30
Zonguldaklı Çiftin Kestane Balı Londra'da Altın Medya Kazandı

Zonguldak'tan Dünya Çapında Bir Başarı

Dededen kalma arıcılık mesleğini sürdüren Türk çift, Londra'da düzenlenen "Global Honey Stars-Uluslararası Bal Yarışması"nda "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında Altın Bal Ödülü alarak büyük bir başarıya imza attı.

Kestane Balının Kalitesi

32 yaşındaki Muhammet ve 33 yaşındaki Sevgi Akosman, Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla dikkat çekiyor. 2016 yılında Genç Çiftçi projesiyle destek alarak kovan sayısını arttıran çift, 8 yılda sayısını yaklaşık 800’e çıkardı.

Analizler ve Yüksek Prolin Değeri

Kestane balının kalitesini her yıl düzenli analizler yaptırarak kontrol eden çift, 2023 yılında kestane balının 1980,3 prolin değerine sahip olduğunu öğrendi. Bu değer, balın kalitesini göstermektedir ve dünyada en kaliteli ballar arasında yer almasını sağlıyor.

“Bu Balın Başarı Elde Edeceğini Biliyordum”

Muhammet Akosman, "Bu balı gönderirken derece alacağını biliyordum" diyerek, 2023 yılında ürettikleri balla yarışmaya katıldığını ve Altın Bal Ödülü alarak balını dünyaya tanıttığını belirtti.

Yer Üstü Elması: Kestane Balı

Ayrıca Akosman, Zonguldak'ın yer altı elmasının kömür, yer üstü elmasının ise kestane balı olduğunu ifade etti. "Kestane balımız, dünya çapında tanıtma konusunda oldukça değerli. Bizim için bir gurur kaynağıdır" dedi.

Kestane Balının Faydaları

Sevgi Akosman, kestane balının sağlık açısından faydalarını da dile getirerek, bu değerli ürünü daha geniş kitlelere tanıtmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi...

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi...

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi...

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi...

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi...

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi...

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi...

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi...

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi...

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi...

Zonguldak'ta ürettikleri kestane balıyla Londra'da düzenlenen yarışmaya katılan Muhammet ve Sevgi Akosman çifti, "Dünyanın En İyi Kestane Balı" dalında "Altın Bal Ödülü"nü kazanmanın sevincini yaşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutluk'ta Belediye Başkanı Veliaj'a İstifa Çağrısı Devam Ediyor
2
Erdoğan ve Vucic'ten Türkiye-Sırbistan İşbirliği Toplantısı
3
Derya Yanık'tan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu
4
Lübnan Başbakanı Mikati'den BM Kararına Vurgu
5
DSÖ, Gazze'deki Hastanelerin Güvenliği Konusunda Endişelerini Dile Getirdi
6
Bitlis'te Yenilikçi Bir Eğitim Kurumu Açıldı: Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi
7
Eski Başkan Obama'dan Siyahi Seçmenlere Çağrı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak