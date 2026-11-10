10 kasım anma programında tarih, hafıza ve milli bilinç öne çıktı

Düzce Üniversitesi'nde 10 Kasım etkinliği: anma, sanat ve tartışma

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü tarafından 10 Kasım 1938'in 88. yıl dönümünde "10 Kasım: Tarih, Hafıza ve Milli Bilinç" başlıklı panel, müzik ve şiir programı düzenlendi. Etkinlik, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve öğrenci ile akademisyenlerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Programın açılışı ve katılımcılar:

Programa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztürk ve Prof. Dr. Mustafa Koç, Genel Sekreter Nihat Yıldız, dekanlar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mustafa Koç, 10 Kasım 1938'den bu yana geçen zamana rağmen Atatürk'ün "akıl ve bilimin ışığında" milletin kalbinde yaşamaya devam ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Koç, Atatürk'ün mirasını korumanın milli birlik ve beraberliğe sahip çıkmakla mümkün olacağını belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Müzik ve şiirle anma:

Açılış konuşmasının ardından Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü tarafından hazırlanan konser izlendi. Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel ile bölüm öğrencileri, günün anlamına uygun eserleri başarıyla icra etti ve dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi. Konser sonrasında şiirler okundu; Eğitim Fakültesi öğrencisi Furkan Küçük "Mustafa Kemal’i Düşünüyorum" şiirini, Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Hülya Şahin ise "Mustafa Kemaller Tükenmez" şiirini seslendirdi ve etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Panelde öne çıkan tartışma başlıkları:

Panelin moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Genç üstlendi. Prof. Dr. Genç, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88 yıl önce olduğunu hatırlatarak, Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerin saygı, rahmet ve şükranla anıldığını ifade etti. Atatürk'ün cephedeki başarılarına ek olarak devlet adamı kimliğiyle ülkeyi çağdaş uygarlık seviyesine taşıdığına dikkat çekti ve O'nu anlamanın siyasal, sosyal ve ekonomik olayları doğru analiz etmekle eşdeğer olduğunu belirtti.

Panelin ilk konuşmacısı Doç. Dr. Yahya Aydın idi. Aydın sunumunda hafıza, tarih ve milli birlik kavramları arasındaki ilişkiye odaklandı; Atatürk'ün samimiyet ve hakikat arayışının toplumu bir ülkü etrafında toplayıp eyleme geçirmede belirleyici olduğunu vurguladı. Ayrıca hafıza mekânları örneği olarak Orhun kitabeleri ve Anıtkabir'i göstererek kültürel belleğin canlı tutulmasının önemine değindi.

Panelin diğer konuşmacısı Öğr. Gör. Dr. Barış Çatal ise "Atatürk’ün Eserlerini Entelektüel Kaynaklar Üzerinden Okumak" başlıklı sunumunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve söylem dünyasını üç döneme ait belgeler üzerinden aktardı. Çatal, 1906 Selanik çağrısı, 1916 tarihli askeri metin ve 1926 Bozüyük kereste fabrikası açılış konuşmasını merkez alarak bu konuşmaların ana eksenlerini vatan sevgisi, millet için çalışma azmi ve ağır sorumluluk duygusu olarak açıkladı ve bu kesitleri günümüze taşıdı.

Program, konuşmaların ardından teşekkür belgelerinin takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Etkinlik, katılımcılarda hem anma duygusunu canlı tutma hem de tarihsel ve hafıza odaklı tartışmaları sürdürme amacı taşıdı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İLE ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜNDE, O’NU SAYGI, MİNNET VE ÖZLEMLE ANMAK AMACIYLA “10 KASIM: TARİH, HAFIZA VE MİLLİ BİLİNÇ” ADLI PANEL, MÜZİK VE ŞİİR DİNLETİSİ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.