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AESOB liderliğinde esnafın çözüm arayışı masada

AESOB başkanı Ziya Duranay'ın yönettiği oda başkanları toplantısında esnafın ekonomik sorunları ve çözüm önerileri sektörel taleplerle ele alındı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

AESOB liderliğinde esnafın çözüm arayışı masada

AESOB oda başkanları kentteki esnaf sorunlarını değerlendirdi

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların karşılaştığı sorunlar ile sektörel gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantı, Seyir Tepesi'nde gerçekleştirildi ve AESOB'a bağlı oda başkanlarının yanı sıra Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman de katılım sağladı.

toplantının odağı:

Görüşmelerde öncelikle esnafın mevcut ekonomik şartlar karşısında yaşadığı sıkıntılar üzerinde duruldu. Oda başkanları, temsil ettikleri sektörlerdeki fiyat artışları, maliyet baskıları ve müşteri talebindeki dalgalanmalar gibi temel sorunları dile getirerek, bu sorunların iş hayatını nasıl etkilediğine dair tespitlerini paylaştılar.

Toplantıda ayrıca sektördeki güncel gelişmeler, pazar dinamiklerindeki değişimler ve kayıt dışılıkla mücadele gibi alanlar da ele alındı. Katılımcılar, ortak sorunların tespit edilmesi kadar uygulamaya dönük, sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirilmesinin önemini vurguladı.

çözüm arayışları ve iş birliği:

AESOB Başkanı Ziya Duranay, esnaf ve sanatkarların ekonominin temel taşlarından biri olduğunu ve esnafın ayakta kalmasının kent ekonomisi ile istihdam açısından kritik olduğunu belirtti. Duranay, sorunların çözümünde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hareket edilmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

Oda başkanları toplantıda dayanışma mesajları verirken, taleplerin ilgili mercilere iletilmesi ve çözüm sürecinin takip edilmesi konusunda mutabakata vardı. Katılımcılar, sektörlere özel önerilerin derlenmesi, ortak çözüm mekanizmalarının kurulması ve izleme süreçlerinin güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundu.

Toplantı, esnaf ve sanatkarların sorunlarının tek tek değerlendirilmesi ve karşılıklı önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi; katılımcılar, alınan kararların hayata geçirilmesi için adımların atılacağını bildirdi.

ADIYAMAN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AESOB) BAŞKANI ZİYA DURANAY BAŞKANLIĞINDA...

ADIYAMAN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ (AESOB) BAŞKANI ZİYA DURANAY BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ODA BAŞKANLARI TOPLANTISINDA, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN ESNAF VE SANATKARLARIN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR, SEKTÖRDE YAŞANAN GELİŞMELER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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