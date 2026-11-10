Çıldır'da Atatürk anıldı: öğrencilerin etkinlikleriyle 10 Kasım programı

Çıldır ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Sabah töreni Hükümet Konağı binası önünde yapıldı ve ilçe sakinleri ile kurum temsilcileri katıldı.

Törenin akışı:

Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk koyma töreninin ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Resmî törenin tamamlanmasının ardından anma programı iç mekan etkinlikleriyle devam etti.

Okullardan anma etkinlikleri:

Programın içeriğini İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü hazırladı. Çıldır Anadolu İmam Hatip Konferans salonunda öğrenciler, şiir dinletileri, tiyatro gösterisi ve orotoryo sundu; ayrıca slayt sunumu ile Atatürk'ün hayatı ve düşünceleri hatırlatıldı.

Etkinlikler, öğrencilerin performansları ve salonun ilgisiyle sona erdi. Katılımcılar, anma vesilesiyle Atatürk'ün mirasına saygı gösterdi.

10 KASIM KUTLAMA PROGRAMI