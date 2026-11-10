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Genç arıcılar bilimle sahada buluştu: uygulamalı çiftçi okulu sona erdi

Düzce'de iki günlük uygulamalı çiftçi okulu ile genç arıcılara modern arıcılık, kaliteli bal üretimi, pazarlama ve markalaşma eğitimi verildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Genç arıcılar bilimle sahada buluştu: uygulamalı çiftçi okulu sona erdi

düzce'de iki günlük uygulamalı eğitim tamamlandı

Düzce'de, genç arıcıların üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak amacıyla düzenlenen iki günlük Uygulamalı Çiftçi Okulu (FFS) eğitimleri tamamlandı. Eğitimler, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Düzce’de Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Kırsal Kesimdeki Kadınlar ve Gençler için Daha Güçlü Bir Kırsal Ekonominin Desteklenmesi projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği ve uygulama:

Programa katılan genç arıcılara, modern arı yetiştiriciliği teknikleri, arıcılıkta verimliliğin artırılması, kaliteli bal ve katma değerli arı ürünlerinin üretimi ile ürün geliştirme, pazarlama ve markalaşma konularında hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. İki günlük programı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkök Saban üstlendi; katılımcılar sahada uygulama yapma imkanı buldu.

Hedefler ve beklentiler:

Eğitimin temel amacı, gençlerin saha deneyimlerinin bilimsel bilgiyle desteklenmesi ve arıcılık sektöründe rekabet güçlerinin artırılması olarak belirlendi. Program kapsamında sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması, arı ürünlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi ve genç girişimcilerin üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde daha etkin rol almasının sağlanması hedeflendi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, proje kapsamında düzenlenen eğitimlerin gençlerin tarımsal üretimde daha aktif rol almaları açısından önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Arıcılık, ilimizin tarımsal potansiyeli ve kırsal ekonomisi açısından önemli üretim alanlarından biridir. Gençlerimizin bilimsel bilgi ve modern üretim teknikleriyle desteklenmesi hem arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine hem de katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu doğrultuda gençlerimizin ve kadınlarımızın üretime katılımını artırmaya, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve ilimizin tarımsal potansiyelini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Projeyle genç arıcıların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesi ve Düzce arıcılığının ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Eğitimlerin ardından katılımcıların öğrendiklerini sahaya taşıyarak üretim süreçlerini iyileştirmeleri ve pazar paylarını büyütmeleri bekleniyor.

DÜZCE’DE GENÇ ARICILARIN ÜRETİM KAPASİTESİNİ VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN İKİ...

DÜZCE’DE GENÇ ARICILARIN ÜRETİM KAPASİTESİNİ VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN İKİ GÜNLÜK EĞİTİMDE, MODERN ARICILIK TEKNİKLERİNDEN KALİTELİ BAL ÜRETİMİNE, MARKALAŞMADAN PAZARLAMAYA KADAR BİRÇOK KONUDA TEORİK VE UYGULAMALI BİLGİLER VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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