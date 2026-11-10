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Gölbaşı'nda sabah soğuğu: çeşmeler ve su birikintileri buz tuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde açık alandaki su birikintileri ve çeşmeler eksi derecelerde dondu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölbaşı'nda sabah soğuğu: çeşmeler ve su birikintileri buz tuttu

Gölbaşı'da sular dondu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece düşen sıcaklıklar sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere inmesiyle açık alanlardaki su birikintileri ve sokak çeşmeleri yüzeysel buz tabakası oluşturdu.

soğuk hava dalgasının etkileri:

Bölgedeki soğuk hava dalgası, özellikle durgun sularda donma olaylarına yol açtı. Sabahın erken saatlerinde görülen bu görüntüler, yer yer açık alanları beyaz bir örtü gibi kapladı. Yerel kaynaklar, düşük sıcaklıkların günlük yaşamda su tesisatında ve dış mekan kullanımlarında risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

gözlemler ve uyarılar:

Vatandaşlar, dışarıda biriken su yüzeylerinin kayganlaşabildiğini ve çeşmelerde oluşan buzlanmanın özellikle yaya trafiğinde tehlike yaratabileceğini belirtti. Uzun süreli düşük sıcaklıklarda benzer don olaylarının tekrarlanabileceği, bu nedenle dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Ülke genelinde soğuk havanın etkili olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi, Gölbaşı gibi yerleşim yerlerinde de don vakalarının artmasına neden oldu. Yetkililer ve vatandaşlar gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmaya devam ediyor.

ADIYAMAN&#039;IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ EKSİ DERECELERE KADAR DÜŞMESİYLE SULAR BUZ...

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ EKSİ DERECELERE KADAR DÜŞMESİYLE SULAR BUZ TUTTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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