112 ekipleri kendi merkezinde gerçekçi yangın tatbikatıyla sınandı

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezinin bodrum katında senaryo gereği elektrik kaynaklı yangın çıktı. Alarmın çalmasıyla bina tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tatbikatın seyri:

Alarm sonrası yapılan tahliye ve kontrol çalışmalarında binada eksik personel olduğu tespit edildi. Bodrum katta dumandan etkilenen iki personel AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. İkinci katta bulunan bir personel ise yangın tehlikesi nedeniyle çatıya çıkmış; itfaiye merdiveniyle güvenli şekilde indirildi.

Ekip müdahalesi ve sonuç:

Kurtarılan 3 personel sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikat kapsamında ekiplerin müdahale süresi, tahliye prosedürleri ve personelin reaksiyonları test edildi; senaryoya göre kablonun şase yapması sonucu alarm devreye girdi.

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık konuya ilişkin şunları söyledi: "Amacımız muhtemel bir olayda ekiplerin ne kadar sürede müdahale ettiğini ve personelimizin nasıl reaksiyon gösterdiğini ölçmekti. Tatbikat kapsamında bodrum katta elektrik işleriyle ilgilenen arkadaşlarımızın bulunduğu sırada, kablonun şase yapması sonucu yangın alarm sistemimiz devreye girdi. Alarmın ardından binayı tahliye ettik ve personel kontrolünde iki arkadaşımızın eksik olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdik. Ekipler binanın içini ve çevresini kontrol etti. Bir arkadaşımız yarı baygın, diğer arkadaşımız ise baygın halde kurtarıldı. İkinci katta bulunan bir arkadaşımız da yangın tehlikesi nedeniyle çatıya çıkmıştı. Kendisi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız olmadı. Tatbikatı personelimize haber vermeden gerçekleştirdik. Güzel ve başarılı bir tatbikat oldu"

OSMANİYE'DE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE YANGIN VE KURTARMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.