Dolar 48,8326 +0,06%
Euro 55,6732 -0,37%
Bist 13.277,65 +0,60%
Altın Gram 6.782,73 -1,28%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,38 +2,06%
--°

112 ekipleri kendi merkezinde gerçekçi yangın tatbikatıyla sınandı

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yapılan sürpriz elektrik kaynaklı yangın tatbikatında bina tahliye edildi, 3 personel itfaiye ve AFAD ile kurtarıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:15

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 13:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

112 ekipleri kendi merkezinde gerçekçi yangın tatbikatıyla sınandı

112 ekipleri kendi merkezinde gerçekçi yangın tatbikatıyla sınandı

Osmaniye Fakıuşağı Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezinin bodrum katında senaryo gereği elektrik kaynaklı yangın çıktı. Alarmın çalmasıyla bina tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tatbikatın seyri:

Alarm sonrası yapılan tahliye ve kontrol çalışmalarında binada eksik personel olduğu tespit edildi. Bodrum katta dumandan etkilenen iki personel AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. İkinci katta bulunan bir personel ise yangın tehlikesi nedeniyle çatıya çıkmış; itfaiye merdiveniyle güvenli şekilde indirildi.

Ekip müdahalesi ve sonuç:

Kurtarılan 3 personel sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikat kapsamında ekiplerin müdahale süresi, tahliye prosedürleri ve personelin reaksiyonları test edildi; senaryoya göre kablonun şase yapması sonucu alarm devreye girdi.

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık konuya ilişkin şunları söyledi: "Amacımız muhtemel bir olayda ekiplerin ne kadar sürede müdahale ettiğini ve personelimizin nasıl reaksiyon gösterdiğini ölçmekti. Tatbikat kapsamında bodrum katta elektrik işleriyle ilgilenen arkadaşlarımızın bulunduğu sırada, kablonun şase yapması sonucu yangın alarm sistemimiz devreye girdi. Alarmın ardından binayı tahliye ettik ve personel kontrolünde iki arkadaşımızın eksik olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdik. Ekipler binanın içini ve çevresini kontrol etti. Bir arkadaşımız yarı baygın, diğer arkadaşımız ise baygın halde kurtarıldı. İkinci katta bulunan bir arkadaşımız da yangın tehlikesi nedeniyle çatıya çıkmıştı. Kendisi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız olmadı. Tatbikatı personelimize haber vermeden gerçekleştirdik. Güzel ve başarılı bir tatbikat oldu"

OSMANİYE&#039;DE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ&#039;NDE YANGIN VE KURTARMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

OSMANİYE'DE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NDE YANGIN VE KURTARMA TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağcılar'da kamyon kasasında çuvalların üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
images

duruşmada annesinin gözyaşlarını silen 4 yaşındaki kızın sözleri öne çıktı
images

Galler kıyılarında eğitim uçağı düştü, iki pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu
images

Kars-Çakmak yolunda çarpışma: itfaiye ve AFAD 2 kişiyi kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu'da eğitimde yapay zeka ve öğretmenliğin geleceği konuşuluyor

Menteşe'de ilk aylara destek: ihtiyaç sahibi ailelere bebek çantası

duruşmada annesinin gözyaşlarını silen 4 yaşındaki kızın sözleri öne çıktı

Galler kıyılarında eğitim uçağı düştü, iki pilot fırlatma koltuğuyla kurtuldu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü