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Pülümür'de mülkiyet güvenceye alındı: 140 kişiye tapu, şehit yakınına anahtar

Pülümür'de afetlerden etkilenen köylere ilişkin hak sahipliği kapsamında 140 tapu teslim edildi; şehit yakınına yeni ev anahtarı verildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 01:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pülümür'de mülkiyet güvenceye alındı: 140 kişiye tapu, şehit yakınına anahtar

tören ve teslimatlar:

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen törende, 1978-1992 yılları arasında meydana gelen afetlerden etkilenen köylerde yürütülen hak sahipliği çalışmaları sonucu hazırlanan belgeler hak sahiplerine teslim edildi. Etkinlikte toplam 140 tapu dağıtıldı ve vatandaşlar mülkiyet haklarını resmen güvence altına aldı.

Tören sırasında ayrıca şehit yakını Yazgülü Düzgün'e yeni evinin anahtarı teslim edildi. Bu teslimat, hem bireysel düzeyde bir yaşam alanı sağlanması hem de toplumsal dayanışmanın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

hak sahipliği sürecinin önemi:

Hazırlanan tapular, afet dönemlerinde zarar gören köylerdeki hak sahiplerinin uzun süredir beklediği mülkiyet haklarını tescillemesi anlamına geliyor. Resmî belgelerin dağıtılmasıyla birlikte hak sahipleri için hukuki ve ekonomik güvence güçlenmiş oldu.

Yetkililerce yapılan teslimatlar, bölgedeki iyileştirme ve yeniden yapılanma adımlarının bir parçası olarak sunuldu. Hak sahipleri için başlayan bu yeni dönem, yerel düzeyde mülkiyet ilişkilerinin netleşmesine ve planlı bir yeniden yerleşim sürecinin desteklenmesine katkı sağlayacak.

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE 140 HAK SAHİBİNE TAPULARI TESLİM EDİLİRKEN, ŞEHİT YAKINI YAZGÜLÜ...

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE 140 HAK SAHİBİNE TAPULARI TESLİM EDİLİRKEN, ŞEHİT YAKINI YAZGÜLÜ DÜZGÜN’E DE YENİ EVİNİN ANAHTARI VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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