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Osmaneli ciciler’de 2 bin fidanla yangın izlerine yeşil dönüşüm

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Osmaneli Ciciler köyünde protokol ve öğrencilerin katılımıyla orman yangını zararını gidermek için 2 bin fidan dikildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Osmaneli ciciler’de 2 bin fidanla yangın izlerine yeşil dönüşüm

Osmaneli Ciciler köyünde ağaçlandırma çalışması:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde düzenlenen fidan dikim programında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe protokolü üyeleri ve öğrenciler katıldı.

çalışmanın amaçları ve vurgu:

Programda konuşan Kaymakam Tahir Yılmaz, ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, geleceğe bırakacağımız bir nefes ve daha yeşil bir Türkiye’nin teminatıdır" sözleriyle ormanların korunmasının ve doğal yaşamın yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekti.

uygulama ve toplumsal katılım:

Etkinlikte özellikle geçmiş yıllarda orman yangınlarından etkilenen Ciciler köyü bölgesinin yeniden yeşillendirilmesi hedeflendi. Protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte fidanları dikerek sahaya doğrudan katkı sağladı. Program, dikim çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona erdi.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA OSMANELİ İLÇESİNE BAĞLI CİCİLER KÖYÜ’NDE FİDAN DİKİM...

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA OSMANELİ İLÇESİNE BAĞLI CİCİLER KÖYÜ’NDE FİDAN DİKİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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