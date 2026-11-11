Osmaneli ciciler’de 2 bin fidanla yangın izlerine yeşil dönüşüm

Osmaneli Ciciler köyünde ağaçlandırma çalışması:

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyünde düzenlenen fidan dikim programında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe protokolü üyeleri ve öğrenciler katıldı.

çalışmanın amaçları ve vurgu:

Programda konuşan Kaymakam Tahir Yılmaz, ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bugün toprakla buluşturduğumuz her fidan, geleceğe bırakacağımız bir nefes ve daha yeşil bir Türkiye’nin teminatıdır" sözleriyle ormanların korunmasının ve doğal yaşamın yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekti.

uygulama ve toplumsal katılım:

Etkinlikte özellikle geçmiş yıllarda orman yangınlarından etkilenen Ciciler köyü bölgesinin yeniden yeşillendirilmesi hedeflendi. Protokol üyeleri ve öğrenciler birlikte fidanları dikerek sahaya doğrudan katkı sağladı. Program, dikim çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona erdi.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA OSMANELİ İLÇESİNE BAĞLI CİCİLER KÖYÜ’NDE FİDAN DİKİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.