Dolar 50,2275 +0,02%
Euro 55,9695 -0,23%
Bist 11.750,70 +0,76%
Altın Gram 6.554,84 +0,72%
EUR/USD 1,1141 -0,23%
Brent Petrol 92,79 +1,42%
--°

Oğlunun böbreğiyle yeniden hayata tutunan vatandan organ bağışı çağrısı

Kırşehir'de oğlundan böbrek nakliyle sağlığına kavuşan Erdoğan Keskin, organ bağışına çağırdı ve tek böbrekle yaşamanın mümkün olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:06

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 14:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Oğlunun böbreğiyle yeniden hayata tutunan vatandan organ bağışı çağrısı

Oğlunun böbreğiyle yeniden hayata tutunan Erdoğan Keskin

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi konulan Erdoğan Keskin, çocuklarının bağışladığı organ sayesinde sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinde ailesinin desteğiyle nakil kararı alındı ve yapılan operasyonun ardından Keskin günlük yaşamına dönmeye başladı.

nakil süreci:

Keskin'in çocukları, babalarının sağlığı için gönüllü donör oldu. Yapılan tıbbi değerlendirmelerin ardından oğlundan alınan böbrek başarıyla nakledildi. Operasyon ve sonrası dönemde sağlık durumu stabil olan Keskin, nakil öncesi ile sonrası arasındaki farkı belirgin şekilde hissediyor. Keskin, 'Oğlum bana böbreğini verdi. Şu anda tek böbrekle yaşamını sürdürüyor ve sağlığı da gayet iyi' diyerek sürecin olumlu seyrine dikkat çekti.

toplumsal çağrı ve teşekkürler:

Keskin, toplumda organ bağışı konusunda bilgi eksikliğinin ve korkuların yaygın olduğunu belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu: 'İnsanlar böyle bir durum kendi başlarına gelmediği için korkuyor. Bir insan tek böbrekle de yaşayabilir. Organ naklinde korkulacak bir şey yok. Böbrek vermekten kimse geri adım atmasın.' Ayrıca Kırşehir sağlık ekibine gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Süleyman Ersoy, bu örnek davranışın farkındalık oluşturması nedeniyle Erdoğan Keskin'i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti ve organ bağışının önemine vurgu yaptı.

KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SÜLEYMAN ERSOY (SOLDA), ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK ÖRNEK DAVRANIŞI VE...

KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SÜLEYMAN ERSOY (SOLDA), ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK ÖRNEK DAVRANIŞI VE FARKINDALIK OLUŞTURMASI DOLAYISIYLA ERDOĞAN KESKİN'İ (ORTADA) ZİYARET EDEREK TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da bağışçı ailelerine vefa ziyareti
images

Manisa büyükşehir evden hastaneye ücretsiz ve güvenli ulaşım sağlıyor
images

Bursalı ÜÇEL Kauçuk Las Vegas'ta küresel iş birliklerini genişletme peşinde
images

Birinci basamaktan hastaneye MHRS ile doğrudan randevu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Derik'te görev ve anıların izinde: Muhammed Fatih Safitürk 10. yılda anıldı

Alaplı'da kaybolan 3 çocuk babası için seferberlik: jandarma ve köylüler arıyor

Turbeldak'la kurudere-karagöl'de Atatürk için 13 kilometrelik anma yürüyüşü

Düzce'de kameralı denetimle çöp atanlara idari işlem

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Statta birlik ve umut için adak kurbanı kesildi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi