Oğlunun böbreğiyle yeniden hayata tutunan vatandan organ bağışı çağrısı

Oğlunun böbreğiyle yeniden hayata tutunan Erdoğan Keskin

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi konulan Erdoğan Keskin, çocuklarının bağışladığı organ sayesinde sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinde ailesinin desteğiyle nakil kararı alındı ve yapılan operasyonun ardından Keskin günlük yaşamına dönmeye başladı.

nakil süreci:

Keskin'in çocukları, babalarının sağlığı için gönüllü donör oldu. Yapılan tıbbi değerlendirmelerin ardından oğlundan alınan böbrek başarıyla nakledildi. Operasyon ve sonrası dönemde sağlık durumu stabil olan Keskin, nakil öncesi ile sonrası arasındaki farkı belirgin şekilde hissediyor. Keskin, 'Oğlum bana böbreğini verdi. Şu anda tek böbrekle yaşamını sürdürüyor ve sağlığı da gayet iyi' diyerek sürecin olumlu seyrine dikkat çekti.

toplumsal çağrı ve teşekkürler:

Keskin, toplumda organ bağışı konusunda bilgi eksikliğinin ve korkuların yaygın olduğunu belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu: 'İnsanlar böyle bir durum kendi başlarına gelmediği için korkuyor. Bir insan tek böbrekle de yaşayabilir. Organ naklinde korkulacak bir şey yok. Böbrek vermekten kimse geri adım atmasın.' Ayrıca Kırşehir sağlık ekibine gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür etti.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Süleyman Ersoy, bu örnek davranışın farkındalık oluşturması nedeniyle Erdoğan Keskin'i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti ve organ bağışının önemine vurgu yaptı.

KIRŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SÜLEYMAN ERSOY (SOLDA), ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK ÖRNEK DAVRANIŞI VE FARKINDALIK OLUŞTURMASI DOLAYISIYLA ERDOĞAN KESKİN'İ (ORTADA) ZİYARET EDEREK TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ.