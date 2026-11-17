Erzurum'da basketbol için saha içi ve saha dışı adımlar tartışıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erzurum İl Temsilcisi Dr. Ömer Uslu ile İl Temsilciliğinden Serdar Tezgel, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’u ziyaret ederek kentin basketbol gündemini değerlendirdi. Görüşmede il temsilciliğinin yürüttüğü faaliyetler, yapılması planlanan organizasyonlar ve gençlerin sporla buluşmasını kolaylaştıracak adımlar ele alındı.

il çalışmalarının odağı: ulaşılabilirlik ve sürdürülebilirlik:

Dr. Ömer Uslu, ziyaret sırasında yapılan planlamaların yalnızca maç takviminden ibaret olmadığını vurguladı. Uslu, bir müsabakanın düzenlenmesinden hakemlerin yetiştirilmesine, gençlerin düzenli antrenman yapabilecekleri ortamların oluşturulmasına kadar uzanan bir sürecin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda gençlerin salona erişimini kolaylaştırmak, saha içi deneyimi artırmak ve uzun vadeli bağlılık sağlamak öncelikli hedefler arasında yer aldı.

Uslu ayrıca il temsilciliğinin sahadaki tespitlerini İl Müdürlüğü ile paylaşmanın, ihtiyaç odaklı planlama için kritik olduğunu belirtti. Yapılan çalışmaların, gençlerin basketbolla tanıştıktan sonra devam edebilmeleri için gerekli altyapı ve destek mekanizmalarını güçlendirecek şekilde şekillendirileceği ifade edildi.

il müdürlüğünden destek mesajı:

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise yeni atanan Dr. Ömer Uslu ve ekibinin kısa sürede ortaya koyduğu çalışmaları takdir etti. Çakmur, Cem Culfa’dan boşalan görevde Dr. Ömer Uslu’nun liderliğinde yürütülen projelerin beğeni topladığını belirterek ekibe başarı diledi. Ayrıca İl Müdürlüğü olarak sporda branş ayrımı yapmadan, gayret gösteren tüm il temsilcilerine katkı ve desteğin devam edeceğini söyledi.

Toplantıda ayrıca TBF İl Temsilciliği ile İl Müdürlüğü arasında tecrübe paylaşımı ve iş birliğinin sürdürüleceği ve bu iş birliğinin hakem yetiştirme, müsabaka organizasyonu ve gençlerin spor yapma imkanlarının artırılması gibi somut alanlara yansıtılacağı vurgulandı. Dr. Ömer Uslu, yürütülen faaliyetler ve planlanan projeler için İl Müdürü Levent Çakmur’a teşekkür etti ve ortak çalışmaların Erzurum basketbolunun gelişimine katkı sağlayacağına işaret etti.

BASKETBOL İL TEMSİLCİSİ DR. ÖMER USLU İLE TERTİP KOMİTESİNDEN SERDAR TEZGEL, ERZURUM GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ LEVENT ÇAKMUR’U ZİYARET EDEREK ORGANİZASYONLAR HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR.