erzincanlı kulüpler 2025-2026 sezonunu zirvede tamamladı

2025-2026 Türkiye Badminton Süper Ligi'nde Erzincan'ı temsil eden iki kulüp önemli bir başarı elde etti. Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Erzincan Telekom Spor Kulübü ligi ikinci sırada bitirdi.

şampiyonluk ve ikincilik:

Lig sıralamasında ilk iki derecenin Erzincan takımları tarafından paylaşılması, ilin badminton alanındaki yükselişini gözler önüne serdi. Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü en üstte yer alarak Türkiye şampiyonu olurken, Erzincan Telekom Spor Kulübü başarılı bir sezonu Türkiye ikinciliğiyle taçlandırdı.

kentin spor profiline etkisi:

Bu sonuçlar, Erzincan'ın badminton branşında ulusal düzeyde ses getiren bir merkez haline geldiğine işaret ediyor. Kulüplerin aldığı dereceler, yerel spor camiası için motivasyon kaynağı olurken, kentin spor altyapısı ve yürütülen çalışmalar açısından da önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

ERZİNCANLI KULÜPLER BADMİNTON SÜPER LİGİ’NDE İLK İKİ SIRAYI ALDI