13 yıllık faili meçhul dosya çözüldü: Dilek Kalkan'ın kimliği tespit edildi ve altı kişi gözaltına alındı

dosyanın ilk kaydı ve 2014 bulguları:

29 Temmuz 2014'te Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Tatlıçayır Mahallesi Demirhan mezrası sınırları içinde, Pamukçayı mevkiinde su seviyesinin çekildiği dere yatağı ve çevresinde vatandaşların yaptığı ihbar üzerine kafatası, çeşitli kemik parçaları ile muhtelif kıyafet ve eşyalar bulundu. Olay, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014/1567 sayılı dosya ile soruşturulmaya başlandı.

Olay yerinden elde edilen bulguların İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerinde söz konusu kalıntıların 17-23 yaş aralığında bir kadına ait olduğu belirlendi. Şahsın kimliğinin tespit edilememesi üzerine 13 Şubat 2015 tarihinde daimi arama kararı verildi ve soruşturma uzunca süre faili meçhul olarak takip edildi.

yeniden inceleme ve kimlik tespiti:

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirildi. Bu çerçevede Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, kaybolma tarihi dikkate alınarak 19–23 yaş aralığındaki 144 kayıp kadın ile aile görüşmeleri ve saha araştırmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamlı tarama sonucunda Şağı Kalkan ve Naif Kalkan çiftinin kızları Dilek Kalkan'ın Mayıs 2013'te kaybolduğu ve olay yerinde bulunan kıyafetlerle kaybolduğu tarihte giydiği kıyafetlerin benzerlik gösterdiği ortaya çıktı.

İlgili numuneler üzerinden yapılan genetik inceleme sonucunda, kimliği belirsiz maktulün Dilek Kalkan olduğu ve annesi Şağı Kalkan ile %99,99 oranında genetik uyum sağlandığı tespit edildi. Bu gelişme, 2013 yılında aile tarafından yapılan kayıp başvurusu kapsamında yürütülen 2013/2331 numaralı soruşturmadaki "kovuşturmaya yer olmadığı" kararının hukuki olarak gözden geçirilmesini sağladı; söz konusu karar 4 Haziran 2026 tarihinde Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kaldırılarak dosyalar birleştirildi.

soruşturma yöntemleri ve elde edilen bulgular:

Soruşturma sürecinde delil ve bilgi toplama safhasında çok sayıda teknik ve adli yöntem entegre edildi. Buna göre HTS kayıtları BTK'dan temin edilip incelendi; ayrıca I2 analizleri, daraltılmış BAZ çalışmaları, adli tıp raporları, hastane muayene kayıtları, ilaç bilgileri, tanık ve bilgi sahibi ifadeleri ile saha araştırmaları değerlendirildi.

HTS ve saha çalışmaları neticesinde Dilek Kalkan ile yoğun iletişim tespit edilen isimler arasında Cuma K., Serdal K., Emrah K., Muhyettin B., Hatice K., Hamdiye A. ve Figen B. yer aldı. Bu veriler bir bütün halinde değerlendirildiğinde söz konusu şahısların olaya ilişkin bağlantıları olabileceğine dair bulgular elde edildi.

operasyon ve soruşturmanın son durumu:

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Diyarbakır JASAT ekiplerince 11 Eylül 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hedeflenen 7 şüpheliden 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı; bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.

Soruşturma hâlen sürüyor; yürütülen faaliyetlerin amacı olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, ölümün meydana geliş şeklinin belirlenmesi ve varsa diğer şüphelilerin tespit edilmesidir. Elde edilen adli ve teknik deliller ışığında soruşturma ve hukuki süreç takip edilecek, gözaltındaki şahıslarla ilgili işlemler adli makamlara intikal ettirilecektir.

13 yıl önce kayıp ihbarı verilmişti: Dilek Kalkan olayında 6 kişi gözaltına alındı