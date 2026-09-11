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Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatını engellediler: bir kişi tutuklandı

Iğdır polisi, kargo paketinde uyuşturucu yakaladı; gözaltına alınan B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:28

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatını engellediler: bir kişi tutuklandı

Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatını engellediler: bir kişi tutuklandı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığıyla başka illere uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

operasyon ayrıntıları:

Yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli B.A. tarafından hazırlanmış olan kargo paketinde arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

adli süreç ve soruşturma:

Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargısal işlem sonunda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

IĞDIR’DA KARGOYLA UYUŞTURUCU GÖNDERME GİRİŞİMİ: 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

IĞDIR’DA KARGOYLA UYUŞTURUCU GÖNDERME GİRİŞİMİ: 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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