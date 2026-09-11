Kargo yoluyla uyuşturucu sevkiyatını engellediler: bir kişi tutuklandı
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığıyla başka illere uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
operasyon ayrıntıları:
Yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli B.A. tarafından hazırlanmış olan kargo paketinde arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
adli süreç ve soruşturma:
Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargısal işlem sonunda şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
IĞDIR’DA KARGOYLA UYUŞTURUCU GÖNDERME GİRİŞİMİ: 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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