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Venedik'te NAZA belgeseli 25 dakika ayakta alkışlandı

Oscar ödüllü yapımcıların Gazze'deki sivillerin öldürülmesini belgeleyen NAZA filmi, Venedik galasında 25 dakika ayakta alkışlandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Venedik'te NAZA belgeseli 25 dakika ayakta alkışlandı

Venedik galasında rekor alkış

Oscar ödüllü İsrailli yapımcılar Yuval Abraham ve Rachel Szor imzalı NAZA belgeselinin ilk gösterimi, 83. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında dün yapıldı. Gösterimin ardından film, yaklaşık 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı ve festivalde alkış rekoru kırdı.

belgeselin odağı:

Yaklaşık 80 dakikalık yapım, çoğunluğu istihbarat subayı olan 24 İsrail askeri ile yapılan röportajlara dayanıyor. Belgeselde, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinli sivillerin katliamını kolaylaştırmak için yapay zekayı kullanması iddiası ayrıntılarıyla işleniyor.

gösterim ve tepki:

NAZA'nın gala gösterimindeki uzun süreli alkış, izleyicilerin tepkisini ve filmin festival ortamında yarattığı yankıyı gösterdi. Yapımın yönetmenleri ve içeriği, gösterim sonrası tartışmalarda öne çıkan başlıca konular oldu.

Gazze&#039;de sivillerin öldürülmesini konu alan &quot;NAZA&quot; belgeseli, Venedik Film Festivali galasında 25...

Gazze'de sivillerin öldürülmesini konu alan "NAZA" belgeseli, Venedik Film Festivali galasında 25 dakika süreyle rekor alkış aldı.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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