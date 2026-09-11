Venedik'te NAZA belgeseli 25 dakika ayakta alkışlandı

Venedik galasında rekor alkış

Oscar ödüllü İsrailli yapımcılar Yuval Abraham ve Rachel Szor imzalı NAZA belgeselinin ilk gösterimi, 83. Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında dün yapıldı. Gösterimin ardından film, yaklaşık 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı ve festivalde alkış rekoru kırdı.

belgeselin odağı:

Yaklaşık 80 dakikalık yapım, çoğunluğu istihbarat subayı olan 24 İsrail askeri ile yapılan röportajlara dayanıyor. Belgeselde, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinli sivillerin katliamını kolaylaştırmak için yapay zekayı kullanması iddiası ayrıntılarıyla işleniyor.

gösterim ve tepki:

NAZA'nın gala gösterimindeki uzun süreli alkış, izleyicilerin tepkisini ve filmin festival ortamında yarattığı yankıyı gösterdi. Yapımın yönetmenleri ve içeriği, gösterim sonrası tartışmalarda öne çıkan başlıca konular oldu.

Gazze'de sivillerin öldürülmesini konu alan "NAZA" belgeseli, Venedik Film Festivali galasında 25 dakika süreyle rekor alkış aldı.