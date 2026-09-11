Kızılay ekibinin 18 dakikası: Bağcılar hizmet merkezinde bir hayat kurtarıldı

Türk Kızılay personeli, İstanbul Bağcılar Hizmet Merkezi'ne bilgi güncellemesi için gelen 75 yaşındaki Muhammed Muhammed'in aniden baylamasıyla başlayan kriz anında hayati öneme sahip müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar ekip üyeleri yaklaşık 18 dakika boyunca kesintisiz kalp masajı ve suni solunum uyguladı.

ilk müdahale anı:

Bekleme alanında düşmesini engelleyen Kızılay görevlileri hastayı yere yatırarak hemen 112'yi aradı. Muhammed'in solunumunun durmuş olması ve morarma belirtileri üzerine Hizmet Merkezi görevlisi Muhammed Sara ile ekip arkadaşları temel yaşam desteğine başladı. Müdahale, profesyonel sağlık ekipleri merkeze ulaşana dek aralıksız sürdürüldü.

Sağlık ekipleri müdahalenin ardından hastayı alarak hastaneye sevk etti; Muhammed, 12 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu ve ekibe teşekkür etmek üzere merkeze geri döndü. Kızılay ekipleri ayrıca Muhammed'in evine takip ziyareti gerçekleştirdi ve ailenin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

bağlam ve proje bağlantısı:

Türk Kızılay, olayı Dünya İlk Yardım Günü'nün bu yılki teması olan "İlk Yardım ve Göç" bağlamında paylaştı. Kurum açıklamasında, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) Projesi'nden yararlanan Muhammed Amca'nın hikayesinin, temanın saha karşılığı olduğuna dikkat çekildi.

Kızılay açıklamasında, rutin bir hizmet amacıyla gelen bir kişide ortaya çıkan ölümcül bir krizin, ilk temas kurulan personelin müdahalesiyle önlenebileceği vurgulandı. Bu vakâ, her hizmet noktasının aynı zamanda bir ilk müdahale noktası olabileceğini ve ilk yardımın insan onurunu korumanın bir parçası olduğunu gösterdi.

Olay, hizmet noktalarında temel yaşam desteği eğitimlerinin ve acil durum hazırlıklarının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Kızılay ekiplerinin hızlı ve kararlı müdahalesi, bir yaşamın kurtarılmasında belirleyici oldu.

Kızılay hizmet merkezinde hayat kurtaran 18 dakika