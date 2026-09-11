Vali Baruş Aziziye’de hizmet ve yatırım gündemini değerlendirdi

Vali Baruş’ın bölge ziyareti:

Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesine gerçekleştirdiği resmi ziyarette, ilçenin yöneticileri tarafından karşılandı. Aziziye Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal ve kurum müdürleri tarafından sunulan brifingde, ilçenin genel durumu, yürütülen projeler ve devam eden çalışmalar detaylarıyla aktarıldı.

turizm, kültür ve ekonomik potansiyel:

Aziziye’nin nüfusu 71 bin 827 olarak kaydedilirken, bölgenin termal kaynakları, doğal güzellikleri ve tarihî değerleri ön plana çıkıyor. İlçede öne çıkan turizm ve kültürel varlıklar arasında Kuzgun Barajı, Karaz Köprüsü, Pulur Höyük ve Balıklı Göl bulunuyor. Termal tesislerde toplam 67 oda ve 140 yatak kapasitesiyle hizmet veriliyor.

Sanayi altyapısına ilişkin verilen bilgide, ilçedeki 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde sağlanan istihdamın 1.500’ün üzerinde kişi düzeyinde olduğu, yeni yatırımlarla üretim ve istihdam kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

eğitim, tarım, sağlık ve sosyal hizmetler:

Eğitim alanında ilçede 102 okul, 13 bin 614 öğrenci, 788 sınıf ve 971 personel bulunduğu, 2025-2026 eğitim dönemine yönelik proje çalışmalarıyla öğrencilerin akademik ve sportif gelişimlerinin desteklendiği ifade edildi.

Tarım ve hayvancılıkta Aziziye’nin 1,1 milyon dekarı aşan tarım alanına sahip olduğu belirtilerek, üreticilere yönelik tohum, fide ve sera örtüsü desteklerinin sürdüğü aktarıldı. Hayvan sağlığı kapsamında ise 2026 yılında 118 bin 343 aşılama gerçekleştirildiği bildirildi.

Sosyal yardım uygulamalarında 2026 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan ayni ve nakdi destek tutarının 60,28 milyon TL olduğu; 6 bin 559 vatandaşa ve 2 bin 432 haneye doğrudan destek sağlandığı kaydedildi. İlçede yürütülen VEFA projesi ile yaşlılara destek verildiği, ayrıca planlanan aşevi projesiyle 500 kişiye hizmet sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Sağlık hizmetlerinde Aziziye’de 6 Aile Sağlığı Merkezi faaliyet gösteriyor; toplam 136 personel ile yıl içinde yaklaşık 65 bin 300 muayene gerçekleştirildi. Gençlik ve spor faaliyetlerinde ise yıl içinde 6 bin 256 kişiye spor yaptırılırken, 706 faal sporcu ilçedeki sportif etkinliklere katıldı.

valinin değerlendirmesi:

Vali Aydın Baruş, brifing ve saha bilgilerinin ardından Aziziye’nin sahip olduğu potansiyelin etkin kullanımı, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı sürdürülmesi ve ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

VALİ AYDIN BARUŞ, AZİZİYE İLÇESİNE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETTE, AZİZİYE KAYMAKAMI MEHMET FARUK KAZDAL VE KURUM MÜDÜRLERİ TARAFINDAN KARŞILANDI. VALİ BARUŞ’A İLÇENİN GENEL DURUMU, KAMU HİZMETLERİ, DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR VE YÜRÜTÜLEN PROJELER HAKKINDA KAPSAMLI BİR BRİFİNG SUNULDU.