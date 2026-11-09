Erciyes Üniversitesi’nde yeni dönem başladı: rektör Kuddusi Erkılıç görevi devraldı

Erciyes Üniversitesi’nde görev teslimi gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, ERÜ Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törenle görevini resmen devraldı. Programa önceki dönem rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, senato üyeleri, idari personel ve akademisyenler katıldı.

fatih altun'un veda konuşması:

Görevi devreden Prof. Dr. Fatih Altun konuşmasında, üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi için yürüttükleri çalışmaları özetledi. Altun, özellikle üniversitenin fiziki altyapısının yenilenmesi, fakülteler ve sağlık kuruluşlarının geliştirilmesi yönündeki çabalara dikkat çekti. Bu süreçlerde senato üyeleri, dekanlar ve merkez müdürleriyle ortak hareket ettiklerini, amaçlarının topluma katkıyı kurumsal hâle getirmek olduğunu belirtti. Konuşmasını, sürç-i lisana düşmüşlerse af dileyerek tamamlayan Altun, yeni rektöre başarı dileklerini iletti.

kuddusi erkılıç'ın öncelikleri:

Görevi devralan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, devlet terbiyesi ve deneyimi olan biri olarak kurumda devamlılığın önemine vurgu yaptı. Erkılıç, nereden devralındıysa oradan daha ileriye taşımak istediklerini; geçmiş deneyim ve fikir sahiplerinden istişari şekilde faydalanacaklarını söyledi. Üniversitenin Türkiye çapında bir ekol olduğuna dikkat çeken yeni rektör, işin kutsallığını ve sorumluluğunu vurgulayarak gecikme veya eksikliklerin olabileceğini, önemli olanın bunları en aza indirmek ve ders çıkararak ilerlemek olduğunu ifade etti.

Erkılıç ayrıca, sabırla bazı süreçleri akışına bırakmanın uygun olacağını belirtti ve büyüklerin telkinleri, yapıcı eleştiriler ile dualarının önemine işaret etti. Yeni yönetimin, rektörlüğü devreden ekibin bıraktığı yerden devam etme niyetinde olduğu vurgulandı.

Konuşmaların ardından tören, çiçek takdimiyle sona erdi. Devir teslim töreni, üniversite yönetimi içinde kurumsal süreklilik ve ortak çalışma kültürünün sürdürüleceğine dair mesajlar verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NE (ERÜ) REKTÖR OLARAK ATANAN PROF. DR. KUDDUSİ ERKILIÇ, DÜZENLENEN DEVİR TESLİM TÖRENİ İLE GÖREVİNİ DEVRALDI.