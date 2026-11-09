Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2555 +0,68%
Bist 11.688,75 +1,80%
Altın Gram 6.673,42 +1,52%
EUR/USD 1,1199 +0,50%
Brent Petrol 93,37 -5,03%
--°

Erciyes Üniversitesi’nde yeni dönem başladı: rektör Kuddusi Erkılıç görevi devraldı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen törende görevi devraldı ve kurumsal süreklilik ile ortak çalışmayı vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:41

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 15:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Erciyes Üniversitesi’nde yeni dönem başladı: rektör Kuddusi Erkılıç görevi devraldı

Erciyes Üniversitesi’nde görev teslimi gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erciyes Üniversitesi (ERÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, ERÜ Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törenle görevini resmen devraldı. Programa önceki dönem rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, senato üyeleri, idari personel ve akademisyenler katıldı.

fatih altun'un veda konuşması:

Görevi devreden Prof. Dr. Fatih Altun konuşmasında, üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesi için yürüttükleri çalışmaları özetledi. Altun, özellikle üniversitenin fiziki altyapısının yenilenmesi, fakülteler ve sağlık kuruluşlarının geliştirilmesi yönündeki çabalara dikkat çekti. Bu süreçlerde senato üyeleri, dekanlar ve merkez müdürleriyle ortak hareket ettiklerini, amaçlarının topluma katkıyı kurumsal hâle getirmek olduğunu belirtti. Konuşmasını, sürç-i lisana düşmüşlerse af dileyerek tamamlayan Altun, yeni rektöre başarı dileklerini iletti.

kuddusi erkılıç'ın öncelikleri:

Görevi devralan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, devlet terbiyesi ve deneyimi olan biri olarak kurumda devamlılığın önemine vurgu yaptı. Erkılıç, nereden devralındıysa oradan daha ileriye taşımak istediklerini; geçmiş deneyim ve fikir sahiplerinden istişari şekilde faydalanacaklarını söyledi. Üniversitenin Türkiye çapında bir ekol olduğuna dikkat çeken yeni rektör, işin kutsallığını ve sorumluluğunu vurgulayarak gecikme veya eksikliklerin olabileceğini, önemli olanın bunları en aza indirmek ve ders çıkararak ilerlemek olduğunu ifade etti.

Erkılıç ayrıca, sabırla bazı süreçleri akışına bırakmanın uygun olacağını belirtti ve büyüklerin telkinleri, yapıcı eleştiriler ile dualarının önemine işaret etti. Yeni yönetimin, rektörlüğü devreden ekibin bıraktığı yerden devam etme niyetinde olduğu vurgulandı.

Konuşmaların ardından tören, çiçek takdimiyle sona erdi. Devir teslim töreni, üniversite yönetimi içinde kurumsal süreklilik ve ortak çalışma kültürünün sürdürüleceğine dair mesajlar verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NE (ERÜ) REKTÖR OLARAK ATANAN PROF. DR....

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NE (ERÜ) REKTÖR OLARAK ATANAN PROF. DR. KUDDUSİ ERKILIÇ, DÜZENLENEN DEVİR TESLİM TÖRENİ İLE GÖREVİNİ DEVRALDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de nabız oksimetreyle yenidoğanlarda kritik kalp taraması başladı
images

Başkan Ünlü 10 kasımda Atatürk'ü anarak cumhuriyete sahip çıkma çağrısı yaptı
images

Kayseri Devlet Hastanesi'nde gönüllü organ bağışına yönelik kapsamlı bilgilendir...
images

Vali Varol kuşadası açıklarında sahil güvenlik ekipleriyle denetimde bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı

Kıbrıs'ta eş zamanlı açılım kararı: Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçişleri üzerinde uzlaşıldı

Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı

Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor