Diyarbakır sokaklarında organ bağışı bilincine yayılan seferberlik

Diyarbakır genelinde organize edilen farkındalık çalışmaları

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Organ Bağışı Haftası kapsamında kent genelinde geniş çaplı bilgilendirme seferberliği yürüttü. Hastanelerden alışveriş merkezlerine, meydanlardan camilere kadar uzanan etkinliklerle farklı yaş ve kesimlerden vatandaşlara ulaşılmaya çalışıldı.

Etkinlik alanları ve uygulama noktaları:

İl koordinasyonuyla merkez ve ilçelerdeki hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bilgilendirme stantları kuruldu. Alışveriş merkezleri, meydanlar ve yoğun nüfuslu kamusal alanlarda yapılan etkinliklerle bağış prosedürleri, bağışçı olma şartları ve organ bağışının hukuki boyutları hakkında vatandaşlara açıklama yapıldı.

Sağlık çalışanları, bireylerin sorularını yanıtlayarak bağış sürecinin nasıl işlediğine dair rehberlik sağladı. Kent genelinde sürdürülen faaliyetlerin hedefi, yalnızca kayıtları artırmak değil; toplumda organ bağışına ilişkin yanlış algıların giderilmesi ve empati tabanlı bir farkındalık oluşturulması oldu.

dini kurum iş birliği ve toplumla iletişim:

Çalışmalar kapsamında İl Müftülüğü ile iş birliği kurularak camilerde de bilgilendirici konuşmalar yapıldı. Dini görevliler ve sağlık personelinin ortak mesajları, organ bağışının etik ve insani boyutuna vurgu yaparak ailelerin sorularına yanıt verdi.

Etkinlikler boyunca verilen mesaj, organ bağışının yalnızca bekleyen hastalara değil, onların yakınlarına ve topluma da yeni bir yaşam umudu sunduğu yönünde oldu. Bu yaklaşım, bağış kararının toplumsal etkisini öne çıkarmayı amaçladı.

Uzm. Dr. Emre Asiltürk, yürütülen çalışmaları değerlendirirken, 'Organ bağışı, başka hayatlara umut olmaktır' ifadesini kullanarak ildeki sağlık altyapısına ve ekiplerin deneyimine dikkat çekti. Asiltürk, 'Bugün birçok hastamız yeniden sağlığına kavuşabilmek ve sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için organ nakli bekliyor. İlimizdeki organ nakli merkezlerimiz, sahip oldukları sağlık altyapısı ve deneyimli sağlık ekipleriyle Diyarbakır’ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalarımıza da umut oluyor. Organ nakli alanında sunulan hizmetlerin güçlenmesi kadar, bağış konusunda toplumun bilinçlenmesini de son derece önemsiyoruz. Diyarbakır’da hafta boyunca vatandaşlarımızla bir araya gelerek organ bağışının önemini anlattık. Unutmayalım ki vereceğimiz bir bağış kararı, bir çocuğun geleceğine, bir annenin evladına kavuşmasına ve bir hastanın yeniden hayata tutunmasına vesile olabilir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum' dedi.

Hafta boyunca yürütülen faaliyetler, kayıt süreçlerinin kolaylaştırılması ve organ bağışına ilişkin kültürel engellerin azaltılmasına odaklandı. Yetkililer, bilgilendirmenin sürekliliğinin ve toplumun tüm kesimlerine erişimin önemine dikkat çekti.

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA KENT GENELİNDE GENİŞ ÇAPLI FARKINDALIK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. HASTANELERDEN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE, MEYDANLARDAN CAMİLERE KADAR BİRÇOK NOKTADA VATANDAŞLARA ORGAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARAN ÖNEMİ ANLATILDI.