mecliste oy birliğiyle kabul edilen bütçe ve kapsamı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2027 mali yılı performans programı ve bütçesi, kasım ayı olağan meclis toplantısının üçüncü birleşiminde oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesi 183,5 milyar TL, ESHOT Genel Müdürlüğü bütçesi ise 37 milyar 600 milyon TL olarak karara bağlandı. Bu sonuç, meclisin 20 yıl aradan sonra ilk kez büyükşehir bütçesini ortak kararla onaylaması anlamına geliyor.

Başkan Cemil Tugay, bütçenin yüzde 40'ının yatırımlara ayrıldığını vurgulayarak, kaynakların özellikle ulaşım, kentsel dönüşüm ve yenilenebilir enerji alanlarına yönlendirileceğini söyledi. Tugay, bütçenin uygulanma kararlılığını anlatırken, "Bu bütçe aslanlar gibi gerçekleşecek" sözünü kullandı.

yatırım öncelikleri:

Tugay, ulaşım yatırımlarının programda öncelikli yer aldığını belirtti. Buca Metrosu'nun Üçyol-Buca etabının iki yıl içinde hizmete alınabilecek bir noktaya geldiği ve bunun hızlandırılacağı açıklandı. Ayrıca metro, tramvay ve elektrikli otobüs yatırımlarına finansman sağlanacağı; ulaşım altyapısının güçlendirileceği ifade edildi.

Yatırım programında yenilenebilir enerjiye ayrılan payın öne çıktığı, enerji projelerinin tamamlanmasının hedeflendiği; sekiz yeni alt geçidin inşa edilmesi, önemli kavşak ve köprülerin tamamlanması gibi altyapı hedeflerinin bulunduğu kaydedildi. Başkan Tugay, yarım kalan projeler arasında adı geçen opera binası, Karşıyaka Stadı ve belediye binası gibi yatırımların tamamlanacağını söyledi.

kentsel dönüşüm ve konut teslimleri:

Kentsel dönüşüm projelerinde 2027 için iddialı bir takvim açıklayan Tugay, Örnekköy, Uzundere ve Gaziemir ikinci etap projelerinin Ağustos 2027'ye kadar tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Hukuki süreçler nedeniyle duran inşaatların yeniden başladığı, önümüzdeki yaza kadar 2 bin 658 kişiye daire teslimi yapılacağı ifade edildi. Örnekköy'de altyapı işlerinin tamamlandığı, yolların asfaltlanması ve çevre düzenlemesinin sürdüğü belirtildi.

Başkan Tugay, Aktepe-Emrez bölgesinde 70 yıllık hazine fazlalığı sorununa çözüm için adımlar atıldığını ve Balçova'daki arsa mağdurlarının mağdur edilmeden bu dönem içinde konularının çözüleceğini taahhüt etti. Tire'de eski devlet hastanesi alanıyla ilgili olarak da tahsis sürecinin ardından sosyal tesis planlandığı duyuruldu.

Tugay, İzmir'de kentsel dönüşümün hız kazanacağını ve "İzmir tarihinde görülmemiş bir yoğunlukta ve hızda" dönüşüm gerçekleştirileceğini belirtti. Mikrobölgeleme çalışmaları yapıldığı, bina taramalarının üç ilçede tamamlandığı ve diğer ilçelerde de sürecin devam ettiği açıklandı. Belediye, riskli yerlerde imar kararlarıyla öncelik sağlayacağını, gerektiğinde kira, taşınma desteği ve yıkım desteği sunabileceklerini ifade etti. Ancak uygulama ölçeğinin genişletilebilmesi için merkezi hükümetin desteğinin gerekli olduğuna işaret edildi.

planlama yetkileri ve koruma projeleri:

Karabağlar'da 440 hektarlık alanın planlama yetkisinin Bakanlık tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredildiği açıklandı. Ballıkuyu için Türkiye'de ilk kez uygulanacak imar transferi yöntemiyle tarihi dokunun korunacağı bir kentsel dönüşüm planı hazırlandığı; kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü ve etap etap yenileme sürecinin başlayacağı belirtildi. Güzeltepe'de ise mahkeme kararları doğrultusunda yeni planlama yapılacağı ifade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda tarihi alan kazılarına destek sağlanacağı duyuruldu. Eski Smyrna, Agora ve Kadifekale'deki antik tiyatro çalışmalarına hız verileceği, 2027'de bu alanda belirgin ilerleme hedeflendiği belirtildi. Sayaç Atölyesi'nin restore edilerek sanat ve eğitim kampüsüne dönüştürüleceği ve ekonomik imkânları kısıtlı yetenekli çocuklara alanında uzman eğitmenlerle müzik ve sanat eğitimi verileceği aktarıldı.

siyasi mutabakat ve meclis tepkileri:

Meclis görüşmelerinde AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Tugay yönetiminde iki buçuk yılda kentin kronik sorunlarının çözümü konusunda kararlı olduklarını belirtti. AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, kentsel dönüşüm bütçesinin yüzde 568 artışla 4 milyar 79 milyon TL'ye çıkarılmasını ve kamulaştırma kaynaklarını olumlu bulduklarını söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Candaş Yeter ise Buca Metrosu için ayrılan 15 milyar TL ile asfalt, bakım ve onarım çalışmaları için planlanan 12 milyar TL'lik ödeneğin önemine dikkat çekti ve bütçeye onay verdiklerini aktardı.

Başkan Tugay, meclis üyelerine hitaben siyasi ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlara hizmet edeceklerini, 30 ilçedeki belediye başkanlarını kardeşi olarak gördüğünü ve kentte yaşayan 4,5 milyon insanın öncelikleri olduğunu vurguladı: "Herkesin sorununa koşalım. Kol kola, omuz omuza mücadele edelim."

Sonuç olarak İzmir'in 2027 yılı bütçesi, yüksek yatırım payı, kentsel dönüşüm hızlandırma hedefleri ve tarihi alanlara yönelik koruma-geliştirme planlarıyla öne çıkıyor. Mecliste sağlanan geniş uzlaşı, uygulama sürecinde iş birliği beklentisini güçlendirirken, belediye yönetimi kaynak kullanımını ulaşım ve yenilenebilir enerji projelerine odaklayarak yıl içinde somut ilerleme sözü veriyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY